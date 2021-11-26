Türkiye, İsrail'in Siber Teknolojilerini Satın Alamayacak

Türkiye, İsrail'in siber teknolojisini satın alamayabilir. İsrail, yerel şirketlerin siber güvenlik araçları satmasına izin verilen ülkelerin listesini güncelleyerek toplam ülke sayısını 102'den 37'ye indirdi. Yeni listede ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada yer alıyor.

İsrail'in Calcalist finans gazetesinin Perşembe günü bildirdiğine göre İsrail, siber güvenlik firması NSO Group tarafından satılan bir bilgisayar korsanlığı aracının yurtdışında olası suistimalleri konusundaki endişeleri sonrasında, siber teknolojilerini satın almaya uygun ülkeler listesini değiştirdi.

Kaynaklarını açıklamayan gazete; Meksika, Fas, Suudi Arabistan, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık İsrail siber teknolojisini ithal etmesi yasaklanacak ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Lisans verilen ülkelerin listesi 102'den 37'ye indirildi. Güncellenen listenin içerisinde Türkiye'nin olmadığını belirtelim.

Avusturya, İtalya, İzlanda, İrlanda, Estonya, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Lihtenştayn, Malta, Norveç, Slovenya, Slovakya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, Kıbrıs, Romanya, İsveç, İsviçre, Avustralya, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada siber teknoloji satın alabilir.

Türkiye, İsrail'in siber teknolojisini alamayacak

Rapora yanıt veren İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ihraç ettiği ihracat lisanslarında belirlenen kullanım koşulları ihlal edildiğinde uygun adımların atıldığını, ancak herhangi bir lisans iptali tasarısının onaylanmadığını söyledi.

İsrail, bir grup uluslararası haber kuruluşunun NSO'nun Pegasus aracının çeşitli ülkelerdeki gazetecilerin, hükümet yetkililerinin ve hak aktivistlerinin telefonlarına girmek için kullanıldığını bildirdiği Temmuz ayından bu yana casus yazılım ihracatını dizginlemesi için baskı altında.

Bu raporlar İsrail'i, Savunma Bakanlığı tarafından yönetilen siber ihracat politikasını gözden geçirmeye sevk etti.

Uluslararası Af Örgütü ve Toronto Üniversitesi Vatandaş Laboratuvarı'na göre, geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştiren Fas, BAE, Suudi Arabistan ve Meksika, Pegasus'un siyasi gözetimle bağlantılı olduğu ülkeler arasındaydı.

NSO, araçlarını yalnızca hükümetlere ve kolluk kuvvetlerine sattığını ve kötüye kullanımı önlemek için güvenlik önlemleri olduğunu söyleyerek herhangi bir dinleme iddiasını reddetti.

Bu ayın başlarınd, ABD'li yetkililer, NSO'yu, kötüye kullanan hükümetlere casus yazılım sattığı için ticari kara listeye aldı. Şirket, teknolojilerinin terör ve suçu önleyerek ABD ulusal güvenlik çıkarlarını ve politikalarını desteklediği için karar ile dehşete düştüğünü söyledi.