ABD, Pegasus Saldırılarıyla Bilinen NSO Group'u Yasakladı

ABD NSO Group'u yasakladı. NSO Group'a ait olduğu iddia edilen 2020 ve 2021'de keşfedilen Pegasus saldırıları, iPhone'lardan veri toplanmasına yol açıyordu.

NSO Group, kolluk kuvvetlerinin akıllı telefonları hacklemek için kullandığı hack araçlarıyla uğraşan İsrail merkezli bir güvenlik firmasıdır. Şirket bu yılın başlarında ateş altında kaldı. Güvenlik araştırmacıları, saldırganların bireyleri hedef almak için Pegasus bilgisayar korsanlığı program ailesini kullandığını buldu.

Pegasus hack, ulus devletlerin iz bırakmayan karmaşık saldırılar yoluyla kullanıcı bilgisi olmadan iPhone'larda casusluk yapmasına izin veriyordu.

Bir New York Times gazetecisi kısa süre önce hack ile ilgili deneyimini ayrıntılı olarak anlattı. Kendisini kimin hacklediğini veya ne çaldıklarını bilmenin hiçbir yolu olmadığını açıkladı. Tek bildiği iPhone'una girdikleriydi.

NSO'nun inkarları, görünüşe göre, ABD hükümetini ikna etmeye yetmedi. ABD şimdi İsrail şirketini kötü niyetli varlıklar listesine yerleştirdi. Sonuç olarak NSO Group, ister donanım ister yazılım tarafında olsun, Amerikan şirketleriyle herhangi bir iş yapamayacak.

ABD NSO Group'u yasakladı

ABD Çarşamba günü, NSO Group da dahil olmak üzere varlık listesine dört şirket eklediğini duyurdu. İsrailli gözetim şirketi Candiru da listede. Rusya'dan Positive Technologies ve Singapur'dan Computer Security Initiative Consultancy öne çıkan diğer şirketler.

Ticaret departmanı, varlık listesine yapılan yeni eklemelerin Biden yönetiminin "baskı için kullanılan dijital araçların çoğalmasını engellemeye çalışmak da dahil olmak üzere insan haklarını ABD dış politikasının merkezine koyma çabalarının" bir parçası olduğunu söyledi. İşte NSO Group'u ilgilendiren kısım:

NSO Group ve Candiru (İsrail), bu kuruluşların bu araçları hükümet yetkililerini, gazetecileri, iş adamlarını, aktivistleri, akademisyenleri ve elçilik çalışanlarını kötü niyetli olarak hedef almak için kullanan yabancı hükümetlere casus yazılım geliştirip tedarik ettiğine dair kanıtlara dayanarak Varlık Listesine eklendi. Bu araçlar aynı zamanda yabancı hükümetlerin, muhalifleri susturmak için kendi egemen sınırlarının dışındaki muhalifleri, gazetecileri ve aktivistleri hedef alan otoriter hükümetlerin uygulaması olan ulusötesi baskı yapmalarını da sağladı. Bu tür uygulamalar kurallara dayalı uluslararası düzeni tehdit etmektedir.

NSO Group kararı protesto etti. Şirket, "Teknolojilerimizin terörizm ve suçu önleyerek ABD ulusal güvenlik çıkarlarını ve politikalarını desteklediğine ilişkin karardan dolayı dehşete düşmüş durumda ve bu nedenle bu kararın geri alınmasını savunacağız" dedi.