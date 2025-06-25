Türkiye'de Havalar Aşırı Isınıyor: Sıcaklık Yüzünden Deprem Olabilir Mi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Prof. Dr. Ahmet Ercan, halk arasında "deprem sıcağı" olarak bilinen mevsim normalleri üstündeki hava akışını yorumladı.

Artan hava sıcaklıklarından ötürü fay hatlarına stres yüklendiği iddiaları, son dönemde sosyal medyada çok sık gündeme getiriliyor. Ercan'ın açıklamasına göre ise deprem ve sıcaklıklar arasında kesin bir bağlantı olmamakla beraber, yüksek ısı sebebiyle deprem süreci hızlanıyor olabilir.

Aşırı Sıcak Havalar Depremi Tetikler Mi?

Uzmanlar bu tarz iddialara prim verilmemesi gerektiğini savunuyor. Yüksek sıcaklık, direkt olarak depreme sebep olmuyor ancak Prof. Dr. Ahmet Ercan'a göre süreci bir nevi hızlandırabilir. Yani depremin ana nedeni hiçbir zaman sıcaklık değildir. Bu doğrultuda deprem sıcağı anlaşıyının rafa kaldırılması gerektiği ortada.

Bir başka uzman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz; 6 Şubat'ta yaşanan depremden örnek verdi. Bu depremler kar yağarken yaşanmıştı. Tüysüz, "Havanın sıcak veya sıcak oluşunun depremle ilgisi yoktur." açıklamasında bulundu.

Bu görüşler, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerince de destekleniyor. Yapılan istatistiksel analizlere göre depremler güneşli, yağmurlu, sıcak veya soğuk hava fark etmeksizin eşit oranda meydana geliyor.

İstanbul'da Deprem Bekleniyor Mu?

Milyonlarca İstanbullu'nun cevap aradığı soru: "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?"

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, 7 büyüklüğündeki bir depremin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyor. İstanbul'da meydana gelen son depremde binalar zangır zangır titremiş, İstanbullu vatandaşlar korkuyla binalardan dışarı çıkmıştı. Hatta aynı gece deprem korkusundan parklarda sabahlayanların sayısı da çoktu. Moriwaki, bu depremin yalnızca başlangıç olduğunu ve İstanbul için deprem riskinin bitmediğini savunmuştu.

Öte yandan pek çok deprem uzmanı bu konuda karşıt düşüncelere sahip. Bazı yerli uzmanlar, yaşanan son depremden sonra büyük bir deprem beklemediğini belirtiyor. Prof. Dr. Naci Görür ise katıldığı bir canlı yayında bu tarz söylemlere sert çıkıştı:

Bu konuya nereden vardınız, hangi verilere dayanarak söylüyorsunuz? Deprem biliminde görüş belirtmek için araştırma yapmak gerekiyor. Sizin araştırmalarınız hangi yöntemle yapıldı?

Moriwaki gibi bazı uluslararası uzmanlar, İstanbul'da gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınması gerektiğini savunuyor ve önümüzdeki ayların kritik olduğunu söylüyor.