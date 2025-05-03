İstanbul'da Deprem Oldu, Sallantı Binaları Titretti

Yakın zamanda büyük bir deprem olmuşken az önce meydana gelen yeni bir deprem bütün vatandaşları tedirgin etti ve yaklaşan depremi bir kez daha hatırlattı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremin ardından bugün yeni bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son ölçümlere göre İstanbul'da 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımlarda vatandaşlar depremi hissettiklerini bildirdiler. Bazı bölgede vatandaşlar fazla sallanmadıklarını, bazılarıysa 4.0 şiddetine rağmen çok fazla sallandıklarını ve şiddetin daha büyük olduğunu düşünüyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda depremin aşırı salladığı söyleniyor.

AFAD Depremi 3.7 Şiddetinde Ölçtü

Son bilgilere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin şiddetini 3.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı ölçüm farklı olunca sosyal medyada kullanıcılar tepki göstermeye başladı. "Hangisi doğru, hanginize itibar edeceğimizi şaşırdık. Hissettiğimiz kesinlikle daha yüksek bir depremdi," şeklinde tepkiler ardı arkası kesilmeden geliyor.

Depremi Önceden Haber Veren Uygulamalar

X'te yine bir grup kişi deprem öncesinde hayat kurtaracak uygulamalara dikkat çekti:

Deprem takip eden uygulamalar için diğer haberimize göz atabilirsiniz.

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