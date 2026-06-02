Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Doblo İlk Üçe Girdi!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair yeni bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Fiat geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede Ford, Volkswagen, Peugeot, Citroen ve KG Mobility dahil pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de Mayıs 2026'da En Çok Hangi Hafif Ticari Araçlar Satıldı?

Ford Tourneo Courier: 2.539 adet Fiat Doblo Combi: 1.745 adet Peugeot Rifter: 1.538 adet Citroen Berlingo: 1.413 adet Volkswagen Caddy: 985 adet Opel Combo: 975 adet Ford Transit Kamyonet: 796 adet KG Mobiltiy Musso Grand: 758 adet Fiat Scudo: 539 adet Ford Transit Van: 489 adet

ODMD'nin raporuna göre Ford Tourneo Courier, mayıs ayında 2 bin 539 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu otomobili 1.745 satış adedi ile Fiat Doblo Combi takip etti. Üçüncü sırada 1.538 satış adedine sahip olan Peugeot Rifter, dördüncü sırada ise 1.413 satış adedine sahip olan Citroen Berlingo bulunuyor.

Volkswagen Caddy, 985 satış adediyle beşinci sırada konumlandı. Bu otomobili 975 satış adediyle Opel Combo takip etti. Yedinci sırada 796 satış adedine sahip olan Ford Transit Kamyonet, sekizinci sırada ise 758 satış adedine sahip olan KG Mobiltiy Musso Grand yer aldı. Dokuzuncu sırada bulunan Fiat Scudo ise geçtiğimiz ay 539 adet satıldı. 10. sırada 489 satış adedine sahip Ford Transit Van'ın yer aldığını belirtelim.

En Çok Hafif Ticari Araç Satan Markalar Hangileri? (Mayıs 2026)

Ford: 4.676 adet Fiat: 3.237 adet Peugeot: 2.030 adet Citroen: 1.878 adet Volkswagen: 1.529 adet Opel: 1.387 adet KG Mobility: 758 adet Toyota: 736 adet Renault: 662 adet Mercedes-Benz: 486 adet

Ford, 2026 yılının mayıs ayında en çok hafif ticari araç satan marka oldu. şirket, Türkiye'de bu dönemde 4 bin 675 adet hafif ticari araç sattı. Bu markayı 3 bin 237 satış adediyle Fiat takip etti. Üçüncü sırada 2 bin 30 satış adediyle Peugeot, dördüncü sırada ise 1.878 satış adediyle Citroen yer aldı. Beşinci sırada 1.529 satış adedine ulaşan Volkswagen konumlandı.

Altıncı sırada 1.387 satış adedine sahip olan Opel, yedinci sırada ise 758 satış adedine sahip olan KG Mobility bulunuyor. Bu markaları 736 satış adediyle Toyota takip etti. Renault ise 662 satış adediyle altıncı sırada konumlandı. Listede ayrıca Mercedes-Benz, Foton ve Iveco dahil olmak üzere pek çok marka da bulunuyor.

Ocak-Mayıs 2026'da En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar Hangileri?

Ford Tourneo Courier: 10.585 adet Fiat Doblo Combi: 10.180 adet Citroen Berlingo: 6.804 adet Peugeot Rifter: 6.072 adet Opel Combo: 5.308 adet Ford Transit Kamyonet: 5.154 adet Volkswagen Caddy: 4.552 adet Ford Transit Van: 3.458 adet Fiat Scudo: 3.229 adet KG Mobiltiy Musso Grand: 2.737 adet

Rapora göre 2026 yılının ocak ve mayıs ayları arasında en çok satılan hafif ticari araç Ford Tourneo Courier yer aldı. Bu araç, bu dönemde 10 bin 585 satış adedine ulaştı. İkinci sırada 10 bin 180 satış adedine sahip olan Fiat Doblo Combi, üçüncü sırada ise 6 bin 804 satış adedine sahip olan Citroen Berlingo bulunuyor.

Peugeot Rifter, 6 bin 72 satış adediyle dördüncü sırada konumlandı. Beşinci sırada 5 bin 308 satış adedine sahip olan Opel Combo, altıncı sırada ise 5 bin 154 satış adedine sahip olan Ford Transit Kamyonet bulunuyor. Bu otomobilleri Volkswagen Caddy, Ford Transit Van, Fiat Scudo ve KG Mobiltiy Musso Grand takip etti.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda insanların hem iş hayatında kullanabilecekleri hem de hafta sonu ailece seyahat edebilecekleri araçları tercih ettiğini söyleyebilirim. Bu nedenle listenin üst sıralarında Ford Tourneo Courier, Fiat Doblo Combi, Citroen Berlingo ve Peugeot Rifter gibi araçları görmek şaşırtı olmadı. Bu arada Ford'un mayıs ayında en çok hafif ticari araç satan marka olduğunu belirteyim. Ford 2025 yılının aynı döneminde de zirvede konumlanmıştı.