Sonumuz Hindistan Trafiği Mi? Türkiye'de Motosiklet Kullanım Oranları Belli Oldu!

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde trafikteki araçların sayısı ve oranları her geçen artıyor. Bu noktada Avrupa ülkelerinde elektrikli motosiklet ve otomobil oranlarında artışlar yaşanırken Türkiye'de işin seyri birazcık daha farklı. Peki Türkiye'de son dönemde motosiklet almak isteyen tüketicilerin oranı ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de Motosiklet Kullanım Oranlarında Büyük Artış!

İkinci el otomobil piyasası sitesi arabam.com, motosikletlere yönelik dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi. Katılımcılara yöneltilen “Motosiklet almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar Türkiye’deki eğilimleri net şekilde ortaya koydu. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 59’u motosiklet almayı düşünmediğini belirtirken, yüzde 24’ü motosiklet almayı planladığını, yüzde 17’si ise halihazırda motosiklet sahibi olduğunu ifade etti.

Motosiklet sahibi olan ya da almayı planlayan kişilere göre seçimlerde en önemli kriter yüzde 32 ile fiyat oldu. Bu oran ekonomik koşulların satın alma kararlarında ne kadar belirleyici olduğunu gözler önüne seriyor. Katılımcıların yüzde 27’si sürüş konforunu, yüzde 23’ü güvenlik sistemlerini (ABS, TCS vb.), yüzde 15’i yakıt tüketimini, yüzde 2’si ise diğer unsurları öncelikli faktör olarak seçti.

Bu noktada aslında Türk kullanıcılarının motosikletten çok otomobilleri tercih ettiğini ve uzun süredir hem otomobil hem de motosiklet piyasasında yaşanan fiyat artışlarını da hatırlatmak isteriz. Zira artan enflasyon, döviz kurları ve vergiler tüketicileri yeni araç sahibi olmak noktasında epey zorluyor. Bunun yanında motosikletlerin otomobillere kıyasla oldukça uygun fiyatlı olması tüketicileri cezbediyor.

Tüm bu sonuçları bir araya getirince de aslında trafikte uzun zamandır dikkatinizi çeken motosikletli sayısındaki artış ortaya çıkıyor. Bu oldukça kritik bir konu zira motosikletlerin aktif trafikte yaşadıkları sorunlar ve "gereğinden fazla hızlı ilerleyen" motosiklet sürücülerinin sebep olduğu sorunlar pek çok kişiyi araç kullanırken zorluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...