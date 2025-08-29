Tesla Model Y’ye Darbe Üstüne Darbe: Türkiye Fiyatları Yeniden Zamlandı

Elektirikli otomobil dönüşümü Türkiye'yi de etkisi altına almışken pek çok kullanıcı Tesla fiyatlarını düzenli olarak takip etmeye başladı. Zira marka Türkiye'ye ilk giriş yaptığında oldukça cazip fiyatlar ile satış yapmaktaydı. Ancak aradan geçen süre ve enflasyon tüm bu dengeleri alt üst etti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model Y’ye Zam Geldi: İşte Eski ve Yeni Fiyatlar!

Tesla, Türkiye’de en çok satan elektrikli SUV modellerinden biri olan Model Y için yeni bir fiyat güncellemesi yaptı. Bu kez zammın odağında giriş seviyesi olarak sunulan Standart Range Arkadan İtiş (SR RWD) versiyonu yer aldı.

Daha önce 2 milyon 241 bin TL fiyatla satışta olan SR RWD yapılan güncellemenin ardından 2 milyon 305 bin 500 TL oldu. Böylece bu modelin fiyatı kısa sürede ikinci kez zamlanmış oldu. Tesla en son fiyat artışını geçtiğimiz Temmuz ayında yapmıştı.

Tesla Model Y ailesinin diğer versiyonlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. İşte güncel fiyatlar ve karşılaştırma için eski fiyatları:

Model Y SR RWD Fiyat Listesi:

Eski fiyat: 2.241.000 TL Yeni fiyat: 2.305.500 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş Fiyat Listesi:

Fiyat: 3.225.240 TL (değişmedi)

Model Y Long Range Dört Çeker Fiyat Listesi:

Fiyat: 3.998.400 TL (değişmedi)

Model Y Performance Dört Çeker:

Fiyat: 4.418.400 TL (değişmedi)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...