Türkiye'nin En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri Belli Oldu!

Türkiye'nin en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu. Mayıs ayının başından itibaren vizyona giren filmler ve diziler oldukça ilgi çekiciydi. Bununla birlikte Türk izleyici kitlesinin de tercihlerinde bazı değişimler fark edildi. Peki Mayıs 2025'te Türkiye'de en fazla izlenen dizi ve filmler hangileri oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Mayıs 2025!

Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (Mayıs 2025)

Culpa Tuya – Prime Video 0000 Kilometre – Prime Video Rüzgâra Bırak – Netflix Culpa Mía: Londra – Prime Video Hideout in the Sun – GAİN Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV Başka Bir Sen – Disney+ Carne – GAİN Aquaman ve Kayıp Krallık – BluTV Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV

Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (Mayıs 2025)

The Last of Us – BluTV Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix Prens – BluTV İlk ve Son – BluTV / BluTV+ MobLand – TOD Reacher – Prime Video Andor – Disney+ Taht Oyunları (Game of Thrones) – BluTV Zaman Çarkı (The Wheel of Time) – BluTV Sonsuzluk Yolcusu – Netflix

Dijital içerik izleme alışkanlıklarını analiz eden JustWatch Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Listede hem uluslararası hem de yerli yapımların yükselişi dikkat çekiyor. BluTV, Netflix, Prime Video ve Disney+ gibi platformlar kullanıcı tercihleri üzerinde belirleyici rol oynarken bazı içerikler öne çıkarak ay boyunca izleyici ilgisini toplamayı başardı.

Film kategorisinde zirveyi Prime Video’da yayınlanan İspanyol yapımı Culpa Tuya aldı. Onu yine aynı platformdaki 0000 Kilometre ve Netflix’teki romantik film Rüzgâra Bırak takip etti. Bu liste Prime Video’nun son dönemde Türkiye’deki film izleyici kitlesi üzerinde etkisini artırdığını gösteriyor. BluTV ise Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk, Aquaman ve Kayıp Krallık ve Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki gibi büyük bütçeli yapımlarla dikkat çeken bir performans sergiledi. Dizi kategorisinde ise The Last of Us BluTV’de yayınlanmasına rağmen ayın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

İkinci sırada Netflix orijinal yapımı olan yerli dizi Kimler Geldi Kimler Geçti yer aldı. BluTV’nin özgün içerikleri bu alanda da öne çıktı Prens, İlk ve Son, Taht Oyunları ve Zaman Çarkı gibi yapımlar listeye adını yazdırdı. Öte yandan Prime Video’da yayınlanan Reacher, Disney+’ta bulunan Andor ve Netflix’in bilim kurgu dizisi Sonsuzluk Yolcusu, uluslararası izleyici ilgisinin devam ettiğini gösterdi. Hem yerli hem yabancı yapımların dengeli dağılım gösterdiği bu listeler dijital platformlar arasındaki rekabetin ne denli kızıştığını gözler önüne seriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...