Türkiye'nin İlk Elektrikli Hiper Otomobili Elektron Quasar'dan Nefes Kesici Görüntüler Geldi: 2.400 Beygir Güç, 3.000 Nm Tork!

Türk girişimci Armağan Arabul tarafından kurulan Elektron Motors, merakla beklenen ilk otomobiline ait yeni görseller paylaştı. Türkiye'nin ilk elektrikli hiper otomobili olarak anılan yeni Elektron Quasar, nefes kesen tasarımı ve üst düzey performansı ile şimdiden tüm dikkatleri üzerinde topladı. Detaylar haberde.

Benzersiz Tasarımıyla Herkesi Kendine Hayran Bırakan Elektron Quasar, Formula 1 Araçlarından İki Kat Daha Güçlü!

Armağan Arabul'un sahibi olduğu Elektron Motors ilk otomobilini piyasaya sürme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Firma son olarak, kısa bir süre önce merakla beklenen elektrikli hiper otomobili Elektron Quasar'a ait yeni görüntüler paylaştı. Yeni araç, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından herkesi etkilemeyi başardı.

Alamnaya merkezli şirketin açıklamalarına göre Quasar, modern Formula 1 araçlarının iki katından fazla güç sunabiliyor. Yeni otomobil, üst düzey bir performans sergileyen 2.400 beygir güç ve 3.000 Nm tork üretebiliyor. Resmi bilgilere göre araç 1,65 saniyeden daha kısa bir sürede 0-100 km/sa hızlanmasını tamamlayabilirken, 0'dan 300'e ise 8 saniyenin altında bir sürede ulaşabiliyor. Otomobilin maksimum hız ise 450 km/sa ile sınırlandırılmış.

Yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan araç, önde bir şanzımana bağlı 2 elektrik motora ve arkada aynı düzeneğe sahip 4 motorlu güç aktarma sistemine sahip. 120 kWh'ye kadar batarya paketi ile birlikte gelen araçta aktif aerodinamik paket ve karbon seramik frenler bulunuyor.

Otomobilin üretimine yönelik ilk adımları Türkiye'de atan Elektron Motors, daha öncesinde yeni hiper otomobilin ilk olarak İstanbul'da sergileneceğini, ardından yurt dışında lanse edileceğini açıkladı. Yeni aracın 2024 sonu ila 2025 başında resmi olarak tanıtılması ve önümüzdeki 3 yıl içinde 99 adetle satışa sunulması planlanıyor.

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