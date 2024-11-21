Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı "QuanT" Tanıtıldı

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı "Quantum Computer of TOBB ETÜ" (QuanT), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirildi ve düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuna sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşen tanıtımda QuanT, 5 kubit sistemle çalışarak klasik bilgisayarlardan milyonlarca kat hızlı işlem yapabilme kapasitesine sahip.

QuanT Kuantum Bilgisayarının Özellikleri

Milyonlarca kat daha hızlı işlem yaparak büyük veri analizi ve optimizasyon gerektiren sorunlara çözüm sunabilen bu üstün cihaz, Türkiye'nin savunma sanayi, siber güvenlik, yapay zeka, enerji optimizasyonu ve ilaç geliştirme gibi stratejik sektörlerinde bir çözüm aracı olarak hizmet edecek. Ayrıca ülkemizdeki kuantum teknolojilerine yeni algoritmalar sağlayarak açık kulvarda liderlik konumuna erişebilmemiz için altyapı sağlayacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu gelişmenin, Türkiye'nin derin teknoloji alanında küresel rekabette daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, süper iletken çiplerin üretileceği bir mükemmeliyet merkezi kurulması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise projeyi şöyle yorumladı:

QuanT, yani 'Quantum Computer of TOBB ETÜ', Türkiye'nin teknoloji vizyonunu ileriye taşıyan bir semboldür. Türkiye, kuantum bilgisayar geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi. Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunmaktadır. Biz, bu teknolojiye sahip olan az sayıdaki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Dışa Bağlılığı Azaltacak Teknoloji

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da üniversitenin kuantum teknolojileri ve alt kategorilerinde çalışmalar yapmaya son yıllarda öncelik verdiğini aktardı. Sarınay'ın söylediğine göre bu kulvardaki bilgisayar çalışmalarına destek verecek yerli ve milli süper iletken çiplerinin üretimi için Süperiletken Çip Üretimevi kurulacak.

Sarınay böyle bir hamlenin hem geleceğin teknolojik altyapısında köklü değişikliklere imza atacağını, hem de Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimine de kritik katkılarda bulunarak ülkenin dışa bağlılığını azaltacağını vurguluyor.