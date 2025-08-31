Türkiye'nin Yerli Uzay Gemisinin Ay'a Gidiş Tarihi Belli Oldu!

Türkiye son dönemlerde havacılık, savunma sanayi ve uzay teknolojilerine ağırlık vermiş durumda. Bu kapsamda pek çok farklı proje üzerinde Aselsan, Havelsan, Tusaş gibi şirketler çalışmalar yürütüyor. Bunlar arasında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasının ardından ilk yerli uzay gemisi projesi de yer alıyor. İşte detaylar...

Türkiye’nin Yerli Uzay Aracı 2026’da Tamamlanacak: Ay Görevi 2027’de Başlıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Erzurum’da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde Türkiye’nin uzay hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan milli uzay aracının 2026 yılında tamamlanacağını ve 2027’nin ilk günlerinde Türkiye’nin Ay’a bayrağını taşıyacak ülkelerden biri olacağını ifade etti.

Bakan Kacır yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, 2026 yılının milli uzay aracının tamamlanacağı yıl olacağını söyledi. Bu açıklama Türkiye’nin “Milli Uzay Programı” kapsamında en çok merak edilen adım olan Ay misyonunun somut bir takvime oturduğunu gösteriyor.

Bakan Mehmet Fatih Kacır:



2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye, ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak. pic.twitter.com/irAwz1qyRp — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) August 30, 2025

Türkiye’nin Ay’a ulaşma hedefi 2027’nin ilk saatlerinde gerçekleştirilecek fırlatma ile gerçeğe dönüşecek. Bakan Kacır bu misyonun yalnızca sembolik bir adım değil aynı zamanda Türkiye’nin uzay teknolojilerinde söz sahibi olma yolunda kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Milli uzay aracında Türkiye’nin geliştirdiği hibrit roket motoru, uçuş bilgisayarları ve yerli yazılımlar kullanılacak. Bu sayede hem uzay teknolojilerinde dışa bağımlılık azalacak hem de Türkiye’nin küresel ölçekte uzay araştırmalarında aktif bir aktör olması sağlanacak.

Ancak yapılan gemi veya projeyle alakalı daha fazla detay verilmedi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...