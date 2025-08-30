AB Düğmeye Bastı: 150 Milyarlık Plan Devreye Alındı!

Avrupa Birliği'nin 150 milyar euro değerinde savunma planı resmi olarak faaliyete geçti. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin bağlı olduğu ülkelerin savunma sanayilerinin geliştirilmesi, envanterlerine yeni silahların eklenmesi gibi hamleler yapılacak. Türkiye ise plan içerisindeki devletler arasında yer almıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Avrupa Birliği'nin 150 Milyar Euro Değerindeki Savunma Sanayi Planı Devreye Alındı!

Avrupa Birliği Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik endişeleri nedeniyle dev bir adım attı. SAFE (Support for Ammunition and military Equipment Funded by the EU) adı verilen yeni savunma fonu ile üye devletlerin askeri kabiliyetlerini güçlendirmesi için 150 milyar euro kaynak ayrıldı. 19 ülkenin başvuruda bulunduğu fon kıta genelinde ortak savunma projelerinin finansmanını sağlayacak.

Plan kapsamında Avrupa Birliği kendi bütçesine karşılık borçlanarak elde ettiği kaynağı üye devletlere kredi olarak sunacak. Bu krediler yalnızca hükümetler tarafından yapılacak ortak savunma alımlarında kullanılabilecek. Öncelikli harcama alanları arasında hava ve füze savunma sistemleri, insansız hava araçları ve siber altyapılar bulunuyor. Bu sayede ülkeler tek tek değil birlikte sipariş vererek hem maliyet avantajı sağlayacak hem de daha güçlü bir savunma ağı kuracak.

Fon için başvuran ülkeler arasında Fransa, Polonya, İtalya ve İspanya gibi önde gelen AB üyeleri bulunuyor. Ancak Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmadığı için programın dışında kalıyor. SAFE fonu yalnızca AB üyesi devletlerin yararlanabileceği bir kredi mekanizması olarak kurgulandığından Türkiye’nin bu projeye katılması mümkün değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...