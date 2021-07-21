Türkiye'nin Rekor Sıcaklık Değeri 60 Yıl Sonra Değişti

Türkiye'nin rekor sıcaklık değeri 49.1 dereceye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Twitter'dan yapılan paylaşımında, Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değerine ulaşıldığı aktarıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinden gelen son ölçüm, termometrelerin yeni bir sıcaklık rekoru gösterdiğini söylüyor.

Türkiye'nin dört bir yanını etkileyen sıcak hava dalgası, Kurban Bayramı tatili dönemine etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni açıklamada, Türkiye'de ölçülen rekor sıcaklık değerinin 20 Temmuz itibarıyla değiştiği ifade edildi.

Türkiye'nin rekor sıcaklık değeri 49.1 dereceye ulaştı

Sıcak hava dalgası özellikle ülkenin güney kesimini kasıp kavurmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı son veriler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni bir sıcaklık rekoru kırıldığını söylüyor. MGM'ye göre 20 Temmuz'da Cizre'de 49.1 santigrat derece ölçüldü.

Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı olduğu belirtilen bu ölçüm, özellikle öğle saatlerinde etkisini gösterdi. İlçede gün içerisinde termometrelerin en yüksek 49.1 olmak üzere 40'lı seviyelere ulaştığı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada sıcak hava dalgasının etkisine dikkat çekildi. MGM paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Yurdumuzu etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, 20.07.2021 tarihinde Türkiye' de ölçülen rekor sıcaklık değeri olan 49.1 derece Şırnak Cizre'de ölçüldü. Eski rekor 49.0 derece ile 27.08.1961 tarihinde yine Cizre'de ölçülmüştü."

Daha önceki sıcaklık rekoru yine Şırnak'ın Cizre ilçesine aitti. MGM'nin açıklamasına göre eski rekor 49 santigrat derece seviyesindeydi. Ancak Türkiye'nin bu kadar sıcak olduğu dönemde tarihin 27.08.1961 olduğunu da unutmamak gerekiyor. Geçtiğimiz gün yapılan ölçümler, rekorun 0.1 derece yükseldiğini gösteriyor.

Yurdumuzu etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, 20.07.2021 tarihinde Türkiye' de ölçülen rekor sıcaklık değeri olan 49.1 derece #Şırnak #Cizre'de ölçüldü.Eski rekor 49.0 derece ile 27.08.1961 tarihinde yine Cizre'de ölçülmüştü. pic.twitter.com/ltO7Si12q0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 21, 2021

Küresel ısınmada savaşın etkisi

Küresel ısınmada savaşların etkisi çok büyük olabilir. Başta ABD olmak üzere dünya çapında devam eden onlarca savaşın konuşulmayan önemli bir tarafı olabilir. Özellikle konuşulması "yasaklanan" savaşın küresel ısınma üzerindeki etkisi günden güne büyüyor.

Boston Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü ve Savaşın Maliyetleri projesinin eş direktörü Neta Crawford, "ABD ordusu, kısıtlanarak kendi üstünlüğünü sınırlamak istemedi" dedi. Crawford, "Pentagon Yakıt Kullanımı, İklim Değişikliği ve Maliyetleri" konulu makalesinde, "ABD ordusu bir ulus olsaydı, dünyanın en büyük 50 sera gazı salıcısından biri olurdu ve bu, İsveç veya Danimarka'nın üzerine çıkarırdı" ifadesini kullandı.