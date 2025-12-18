Türkiye F-35 Alımı İçin S-400'leri İade Mi Ediyor? Açıklama Geldi!

Türkiye, F-35 satın alımı konusunda uzun yıllardır sorunlar yaşıyor. Bu noktada Pentagon ilk etapta S-400 alımını bahane ederek Türkiye'yi program dışı bırakmış devamında da Türk Hava Kuvvetleri adına üretilmiş 4 F-35'i teslim etmemişti. Bu noktada Türkiye'nin atacağı adımlar merakla bekleniyordu.

Bazı kaynaklarda F-35 satın alınmasının önünü açabilmek adına S-400'lerin iade edileceği bilgisi verildi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptılar ve bu toplantının en çok merak edilen konusu S-400'lerin akibetiydi. Kremlin Sözcülüğü bahsi geçen iade süreciyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kremlin: S-400 İadesi Konuşulmadı!

Kremlin Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan–Putin görüşmesinde S-400 sistemlerinin iadesi ya da bu yönde herhangi bir başlığın ele alınmadığı belirtildi. Açıklamada medyada yer alan iddiaların spekülatif olduğu vurgulanarak, görüşmenin içeriğine dair kamuoyuna yansıyan bu tür bilgilerin doğru olmadığı ifade edildi.

Rus tarafı iki lider arasındaki temasların mevcut ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve karşılıklı iş birliği başlıkları çerçevesinde yürütüldüğünü belirtirken S-400 sistemlerine dair yeni bir müzakere ya da geri adımın söz konusu olmadığının altını çizdi.

Son dönemde uluslararası basında yer alan “S-400’ler iade edilecek” yönündeki haberler bu açıklamayla birlikte Kremlin tarafından net şekilde yalanlanmış oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...