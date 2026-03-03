Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı! Renault Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede ayrıca Toyota, Peugeot, Fiat ve Hyundai dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Şubat 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio HB: 5.462 adet Toyota Corolla: 3.468 adet Peugeot 2008: 2.750 adet Renault Megane Sedan: 2.347 adet Fiat Egea Sedan: 2.324 adet Renault Duster: 2.290 adet Toyota C-HR: 2.173 adet Hyundai i20: 2.058 adet Peugeot 3008: 1.771 adet Opel Corsa: 1.709 adet

Türkiye'de 2026 yılının şubat ayında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio HB yer aldı. Bu otomobili Toyota Corolla ve Peugeot 2008 takip etti. Dördüncü sırada Renault Megane, beşinci sırada ise Fiat Egea Sedan konumlandı. Listede ayrıca Renault Duster ve Toyota C-HR dahil birçok model de mevcut.

Renault Clio HB'nin Şubat Ayında Pazar Payı Nedir?

Renault Clio HB, geçtiğimiz ay 5 bin 462 satış adedine ulaştı. Uzun bir süredir popülerliğini devam ettiren Clio HB'nin şubat ayında pazar payı yüzde 7,83 oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu otomobil, ocak ayında da zirvede konumlanmıştı. Araba ocak ayında 5 bin 462 adet satılmıştı.

Toyota Corolla'nın Şubat Ayında Pazar Payı Nedir?

Listenin ikinci sırasında konumlanan Toyota Corolla, 2026 yılının şubat ayında 3 bin 468 adet satıldı. Popüler otomobil bununla birlikte yüzde 4,97 pazar payına sahip oldu. C1 segmentinde yer alan bu araba, ocak ayında 3 bin 775 satış adedine ulaşmıştı. Arabanın ocak ayında pazar payı yüzde 6,18 seviyesindeydi.

Peugeot 2008'in Şubat Ayında Pazar Payı Nedir?

B7 segmentinde konumlanan Peugeot 2008, 2026 yılının şubat ayında 2 bin 750 adet satıldı. Listenin üçüncü sırasında yer alan otomobilin geçtiğimiz ay yüzde 3,94 pazar payına sahip. Peugeot 2008, ocak ayında 795 adet satılmıştı. Arabanın ocak ayında pzar payı yüzde 1,30 seviyesindeydi.

Renault Megane Sedan'ın Şubat Ayında Pazar Payı Nedir?

Dördüncü sırada yer alan Renault Megane Sedan, geçtiğimiz ay 2 bin 347 satış adedine ulaştı. C1 segmentinde bulunan otomobilin pazar payı yüzde 3,36 oldu. Otomobil 2026 yılının ocak ayında 2 bin 16 adet satılmıştı. Otomobi ocak ayında yüzde 3,30 pazar payına sahipti.

Editörün Yorumu

Renault Clio HB, Türkiye'de 2025 yılında toplamda 51 bin 717 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Yeni paylaşılan listeye baktığımızda Clio HB'nin bu başarısını devam ettirdiğini görüyoruz. Listede benim dikkatimi çeken şey ise artık en çok satılan otomobiller listesinde sedanın yanı sıra hatcback ve suv sınıfı araçların da yer alması.