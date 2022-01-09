2021 Türkiye Trafik Kazaları Raporu Yayımlandı

Türkiye trafik kazaları raporu paylaşıldı. Yayımlanan rapor ile birlikte 2021 yılında meydana gelen kazalarda kaç kişinin hayatını kaybettiği, en fazla trafik kazası gerçekleşen şehir ve daha birçok istatistiki bilgi belli oldu.

Türkiye Trafik Kazaları Raporu Çıktı (2021)

Euronews'teki habere göre 2021 yılına ait trafik kazaları raporu paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına yol açan faktörlerin başında sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Bu, sürücülerin hareket halindeyken oldukça dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl toplamda 187 bin 524 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 422 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 276 bin 935 kişi ise yaralandı. Kazaların 147 bin 331 tanesi yerleşim yeri sınırlarında meydana gelirken 40 bin 193'ü ise yerleşim yeri dışında oldu.

Ülke genelindeki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 60 bin 843 tanesi yandan çarpma ile meydana geldiği açıklandı. İkinci sırada ise 29 bin 980 adet kaza ile yayaya çarpma yer aldı. Yayaya çarpmayı 11 bin 538 kaza ile karşılıklı çarpma takip etti. 2021 yılında araçtan cisim düşmesi sonucunda ise 91 adet kaza gerçekleşti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının verileri, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 81 bin 832 tanesinin tek araç, 94 bin 605'inin iki araç ve 11 bin 87 tanesinin ise çok araçlı kazalar olduğunu gösterdi.

Trafik kazalarına yol açan faktörlerin ilk sırasında sürücü kusurları konumlandı. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl sürücü kusuru nedeni ile toplamda 194 bin 949 adet trafik kazası gerçekleşti. Bu kazaların ölümlü ve yaralanmalı olduğu altı çizildi.

Sürücü kusurlarının ilk sırasında arabanın hızını hava ve trafiğe uygun ayarlamamak 72 bin 943 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 29 bin 349 adet ile kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama bulunuyor. Üçüncü sırada ise 18 bin 451 adet ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak konumlandı.

Dördüncü sırada 16 bin 550 adet ile arkadan çarpma yer alırken 14 bin 927 adet ile dönüş kurallarına uymama konumlandı. 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında kusurlu görülen faktörler arasında 18 bin 351 adet yaya, 5 bin 726 adet araç, 1026 adet yol ve 3 bin 926 adet ise yolcu yer aldı.

2021'de En Çok Trafik Kazası Olan Şehirler

İstanbul Ankara İzmir

Geçtiğimiz yıl en çok trafik kazası meydana gelen şehrin İstanbul olduğu açıklandı. 22 bin 225 trafik kazasında 102 kişi hayatını kaybederken 27 bin 778 kişi ise yaralandı. İstanbul'u 12 bin 492 kaza ile Ankara, 11 bin 319 kazayla İzmir takip etti.

Türkiye trafik kazaları raporu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.