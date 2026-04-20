Türkiye’de Üretilecek Hyundai IONIQ 3 Resmi Olarak Tanıtıldı!

Hyundai’nin Türkiye’de üretilecek ilk tamamen elektrikli modeli olan IONIQ 3, resmi olarak görücüye çıkarıldı. İzmit fabrikasında üretilecek model hem teknik özellikleri hem de Türkiye pazarı açısından taşıdığı önemle dikkat çekiyor. Peki yeni Hyundai IONIQ 3 neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hyundai IONIQ 3 Teknik Özellikleri Neler?

Hyundai IONIQ 3 markanın elektrikli araçlara özel geliştirdiği E-GMP platformunu temel alıyor. Model iki farklı batarya seçeneğiyle sunulurken menzil tarafında segmentine göre iddialı değerler ortaya koyuyor. Giriş seviyesinde yer alan 42,2 kWh kapasiteli batarya paketi yaklaşık 344 kilometre menzil sunarken üst versiyonda bulunan 61 kWh batarya ile bu değer yaklaşık 496 kilometreye kadar çıkıyor.

Motor tarafında ise iki farklı güç seçeneği bulunuyor. 110 kW yani 147 beygir gücündeki versiyon daha yüksek performans sunarken, 99 kW yani 135 beygir gücündeki seçenek daha çok verimlilik odaklı bir kullanım hedefliyor. Araç uygun şartlar altında yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 30 dakikada şarj olabiliyor.

Kabin tarafında ise Hyundai’nin yeni nesil dijital yaklaşımı dikkat çekiyor. Orta konsolda versiyona göre 12,9 inç veya 14,6 inç boyutlarında multimedya ekranı sunulurken, sürücünün önünde daha kompakt ve yatay formda bir gösterge ekranı yer alıyor. Android tabanlı "Pleos" yazılım altyapısına sahip olan sistem modern bir kullanıcı deneyimi sunarken fiziksel tuşların korunması kullanım kolaylığı açısından önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Hyundai IONIQ 3 Türkiye’de Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Hyundai Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre IONIQ 3’ün üretimi 2026 yılının ağustos ayında İzmit fabrikasında başlayacak. Modelin satışa sunulması ise eylül ayı itibarıyla planlanıyor. İlk etapta 2026 yılı için 15 bin adet üretim hedeflenirken, 2027 yılında bu rakamın 45 bin adede çıkarılması planlanıyor. Türkiye pazarında ise 2026 yılı için yaklaşık 3 bin adetlik satış hedefi bulunuyor.

Hyundai IONIQ 3 Yerli Mi?

IONIQ 3’ün Türkiye’de üretilecek olması önemli bir gelişme olarak değerlendirilse de modelin yerli olarak kabul edilip edilmeyeceği konusu tartışma yaratmış durumda. Konuyla ilgili Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan habere göre bu durumun sebebi Hyundai’nin Türkiye’de bir Ar-Ge merkezinin bulunmaması. Bu nedenle araç üretim anlamında yerli olsa da teknik geliştirme süreçlerinin yurt dışında yürütülmesi nedeniyle farklı bir konumda değerlendiriliyor.

Editörün Yorumu

IONIQ 3 Türkiye otomotiv sektörü için kritik bir model. Özellikle elektrikli araç üretiminin Türkiye’ye taşınması açısından önemli bir adım. Ancak bu modelin başarısını belirleyecek asıl faktör fiyatlandırma ve kullanıcıya sunulacak avantajlar olacak. Teknik olarak bakıldığında ise şehir içi kullanım ve günlük ihtiyaçlar için oldukça dengeli bir elektrikli otomobil profili çiziyor.

