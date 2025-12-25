Türkiye'den Büyük Yapay Zeka Hamlesi! Girişimler Desteklenecek

Resmî Gazete'de yayınlanan yeni kararla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Millî Teknoloji Genel Müdürlüğü artık Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilerlemelerini hızlandıracak önemli adımların atılacağı belirtilip buna yönelik bazı önemli stratejiler de duyuruldu.

Türkiye, Yapay Zeka Alanında Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Yapay zeka alanına daha fazla yoğunlaşılan bir döneme geçişin habercisi olarak yorumlanan bu düzenleme Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü tarafından veri merkezi ve bulut bilişim altyapısının geliştirileceği, bu alan için çeşitli stratejiler geliştirilip uygulanacağı, veri merkezleri hakkında standartlar belirleneceği ve belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

Buna ek olarak yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik kurallara uygun bir şekilde geliştirilip kullanıldığından emin olacak. Yapay zeka alanında politika önerilerinde bulunup stratejiler oluşturacak. Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması içinse veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini arttırıp girişimleri ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca uluslararası iş birliklerini de arttıracak.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edip gereksinimleri ilgili kurumlar ile beraber tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek.

Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, bütün bunlara ek olarak yapay zekanın kamuda nasıl kullanılacağına dair kuralları belirleyecek, yapay zekanın size sunduğu sonuçlarda büyük rol oynayan verileri kontrol edecek, yapay zeka konusundaki yol haritasını çizecek, yerli projeleri ve çalışmaları destekleyecek.