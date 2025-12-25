Yapay Zeka Yatırımları Kontrolden Çıktı: Herkes Borç Batağında

Teknoloji devleri arasındaki yapay zeka yarışı hızla devam ediyor. Öyle ki neredeyse her gün bir başka Silikon Vadisi devinin bir başka milyar dolarlık yatırımını gündeme getiriyoruz. Ancak son ortaya çıkan bilgiler, teknoloji devlerinin bu devasa harcamaları finanse etmek için oldukça yaratıcı ama tartışmalı yöntemlere başvurduğunu gösteriyor.

Yapay Zeka Yatırımlarının Arkasından 120 Milyar Dolar Gölge Borç Çıktı

Kısa bir süre önce ortaya atılan bir iddia Silikon Vadisi'ni salladı. Buna göre aralarında Meta, xAI ve Oracle'ın da bulunduğu pek çok şirketin yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla kirli hilelere başvurduğu iddia edildi.

Özellikle "gölge borçlanma" adı verilen bir muhasebe hilesinin sıkça kullanıldığı ve sektörün bu yöntemle aldığı borcun 120 milyar doları aştığı söyleniyor. Peki Meta gibi şirketlerin yapay zeka yarışı uğruna başvurduğu gölge borçlanma tam olarak nedir?

Özünde bir muhasebe hilesi olan gölge borçlanma, şirketlerin finansal tablosunu olduğundan daha iyi göstermek için uyguladığı tartışmalı bir metod. Diyelim ki siz bir A şirketinin yönetcisisiniz ve şirket için 100 bin TL'lik bir bilgisayar almanız lazım.

Ancak bunun için paranız yok ve kimsenin bu harcamanızı bilmesini istemediğiniz için borç alamıyorsunuz. Bunun B şirketiyle anlaşıyorsunuz ve o sizin için paravan C şirketini kuruyor. C şirketi adına 100 bin TL borç alıyor ve bunu bankaya 20 bin TL olarak ödemesi gerekiyor.

C şirketi aldığı 100 bin TL borç ile ihtiyacınız olan bilgisayarı alıyor ve sizin A şirketinize aylığı 25 bin TL'den kiralıyor. Özünde bundan bir tık daha karışık olan bu işleme gölge borçlanma deniyor. İddialara göre bu yöntem son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler.

Örneğin Meta'nın bu şekilde elde ettiği finansmanın (borcun) 30 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. xAI, Oracle ve daha pek çok şirket için de durum benzer. Peki dünyanın en büyük şirketleri neden gizlice borçlanıyor?

Yapay zeka, halihazırda teknoloji şirketlerine bir servete mal oldu. Ancak bu harcamalar yeterli değil. Bu nedenle şirketler, yapay zeka veri merkei gibi projelere milyarlarca dolar daha harcamak istiyor. Ancak yatırımcılar bu duruma sıcak bakmıyor.

Pek çok kişi yapay zekanın bir balon olduğuna ve yatırımların artmasının balon patladığında alınacak sonuçları kötüleştireceğini düşünüyor. Ancek CEO'lar buna rağmen AI'ın geleceğine yatırım yapmaya kararlı. Kimin haklı olduğunu ise zaman gösterecek.