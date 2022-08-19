Türkiye'nin Yeni e-Pasaportunun Basım Tarihi Belli Oldu
Geçtiğimiz aylarda yenileneceği açıklanan kimlik, ehliyet ve pasaportların yenilenmiş hallerinin basılacağı tarih açıklandı. İşte detaylar!
Türkiye'nin yerli üretim yeni e-pasaportu geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulmuştu. Bir süredir sessizliğe karışan konu geçtiğimiz akşam Bakan Soylu tarafından tekrar dile getirildi ve yeni kimlik, ehliyet ve yeni e-pasaportun ne zaman basılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz akşam NTV yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu yeni kimlik, ehliyet ve e-pasaportun 2023 yılında kullanılacağını açıkladı.
Yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi Geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısmi sıkıntılar ve yenilikler adına şu anda yeni ve yerli e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Basım tarihlerine de değinen Bakan Soylu, 25 Ağustos tarihinde yeni ve yerli e-pasaportun ilk basımının gerçekleşeceğini ve yeni pasaportla birlikte mevcut pasaporttan daha güvenli bir pasaporta sahip olunacağına değindi.
Pasaportta 'Turkey' Yerine 'Türkiye' İfadesi Kullanılacak
Geçtiğimiz aylarda tartışma konusu olan ve Turkey yerine Türkiye kullanımına geçileceği açıklanan ifadeyle ilgili olarak da yeni pasaportta Türkiye kullanımına geçileceğini doğrulayan Bakan Soylu, pasaportların dış kapağında lale, iç kısmında ise parlayan Türkiye motifinin yer alacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Yeni pasaporttan bu ay 70 bin üreteceğiz, önümüzdeki ay 150 bin üreteceğiz, Aralık ayında tam üretime geçmiş olacağız. Yerli pasaportumuz olmuş olacak. Fakat diğer pasaport da ihtiyacımızı karşılayacağı için aynı şekilde gelecek. Yeşil pasaporta da buradan yeşil pasaport için müracaat edenlere söylüyorum. Orada biz bir iyileştirme yaptık, belki o iyileştirmeyi zamansız yaptık yani 5 yıldı yeşil pasaportun süresi o 10 yıla çıktı. 10 yıla çıkınca herkes yeşil pasaportun 10 yıllık süresini kullanmak istiyor. Şimdi elinde yeşil pasaportların 5 yıllık süresi olanlar varsa değiştirmesinler yarından itibaren onlardaki süreyi de 10 yıla çıkaracak iyileştirmeyi yapacağız."
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