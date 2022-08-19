Türkiye'nin Yeni e-Pasaportunun Basım Tarihi Belli Oldu

Türkiye'nin yerli üretim yeni e-pasaportu geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulmuştu. Bir süredir sessizliğe karışan konu geçtiğimiz akşam Bakan Soylu tarafından tekrar dile getirildi ve yeni kimlik, ehliyet ve yeni e-pasaportun ne zaman basılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz akşam NTV yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu yeni kimlik, ehliyet ve e-pasaportun 2023 yılında kullanılacağını açıkladı.

Basım tarihlerine de değinen Bakan Soylu, 25 Ağustos tarihinde yeni ve yerli e-pasaportun ilk basımının gerçekleşeceğini ve yeni pasaportla birlikte mevcut pasaporttan daha güvenli bir pasaporta sahip olunacağına değindi.

Pasaportta 'Turkey' Yerine 'Türkiye' İfadesi Kullanılacak

Geçtiğimiz aylarda tartışma konusu olan ve Turkey yerine Türkiye kullanımına geçileceği açıklanan ifadeyle ilgili olarak da yeni pasaportta Türkiye kullanımına geçileceğini doğrulayan Bakan Soylu, pasaportların dış kapağında lale, iç kısmında ise parlayan Türkiye motifinin yer alacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde: