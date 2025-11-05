Türkiye'nin Yerli En Büyük Özel Uydusu Uzay Yolculuğuna Başladı!

Baykar bünyesinde çalışmalarını yürüten uzay şirketi Fergani, Türkiye'nin yerli ve en büyük özel sektör uydusu FGN-100-d2’yi uzaya gönderdi. Fergani için bu fırlatma oldukça önemli zira FGN-100-d2'nin uzaya gidişiyle birlikte “Konumlandırma Takım Uydu Projesi” kapsamında ikinci aşama tamamlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fergani Uzay’ın İkinci Uydusu FGN-100-d2 Uzaya Gönderildi!

Türkiye merkezli uzay girişimi Fergani Uzay Teknolojileri, tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği ikinci uydusu FGN-100-d2’yi başarıyla uzaya gönderdi. Şirket, bu adımla “Konumlandırma Takım Uydu Projesi” kapsamında ikinci aşamayı da tamamlamış oldu.

Hedefimiz: Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi 🛰🇹🇷



İkinci test uydumuz FGN-100-D2’yi de uzaya gönderdik!



Destination: Uluğ Bey Global Positioning System 🛰🇹🇷



We’ve launched our second test satellite, FGN-100-D2! pic.twitter.com/YMDQelzZIp — Fergani Space (@ferganispace_) November 3, 2025

Fergani Uzay’ın açıklamasına göre 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d2, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saatiyle 08.09’da, ABD’nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü’nden SpaceX’in Bandwagon-4 görevi kapsamında fırlatıldı. Yaklaşık 74 dakika sonra fırlatma aracından ayrılan uydu TSİ 09.23’te hedef yörüngesine yerleşti ve ilk telemetri verilerini iletti.

Fırlatma süreci, Fergani Uzay ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden takip edildi. Uydunun Özellikleri ve Görevi FGN-100-d2, yaklaşık 510 kilometre yükseklikteki Alçak Dünya Yörüngesi (LEO)’nda görev yapıyor. 7,6 km/s hızla hareket eden uydu, günde ortalama 15 dünya turu atacak.

Uydu Fergani mühendisleri tarafından geliştirilen yerli aviyonik sistemleri, milli yazılım altyapısı ve yeşil itki teknolojisine sahip motoru ile dikkat çekiyor. Bu görevle birlikte Fergani Uzay, konumlandırma, haberleşme ve telemetri alanlarında sistem testlerini sürdürecek.

