KIZILELMA'ya Yeni Kardeş: TUSAŞ AYAZ Geliyor!

Türk savunma sanayii sessiz ama kararlı adımlarla büyümeye devam ediyor. Son olarak TUSAŞ, "AYAZ" ismiyle yeni bir jet motorlu kamikaze İHA için Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka tescil başvurusu yaptı. Bu hamle, Türkiye’nin otonom saldırı kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir platformun yolda olduğunu gösteriyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin Kamikaze Ailesi Genişliyor: TUSAŞ'tan Jet Motorlu "AYAZ" Hamlesi!

Savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre AYAZ, TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA ailesine katılacak. Şirketin daha önce hedef uçak olarak bilinen Şimşek platformundan dönüştürdüğü “Şimşek-K” modelinin ardından bu kez tamamen jet motorlu bir versiyona yönelmesi dikkat çekiyor.

Marka tescilinde “jet motorlu kamikaze İHA” ibaresinin yer alması, AYAZ’ın yüksek hız, uzun menzil ve hassas vuruş yetenekleriyle donatılacağını düşündürüyor. Henüz teknik detaylar açıklanmasa da savunma analistleri, AYAZ’ın yeni nesil elektronik harp ve otonom hedefleme sistemleriyle donatılabileceğini değerlendiriyor.

TUSAŞ’ın Şimşek-K, Baykar’ın Kızılelma ve Roketsan’ın ALPAGU serisiyle birlikte Türkiye, kamikaze İHA alanında dünyadaki sayılı üreticiler arasında yer alıyor. AYAZ’ın da bu ekosisteme katılmasıyla Türkiye, jet tahrikli kamikaze sistemlerde yeni bir döneme girmiş olacak.

Uzmanlara göre bu tür İHA’lar, hem hava savunmasını delmek hem de yüksek değerli hedefleri kısa sürede imha etmek için tasarlanıyor. AYAZ’ın özellikle bu amaçlara hizmet eden bir “yüksek hızlı vurucu unsur” olması bekleniyor.

TUSAŞ şu anda konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yakın tarihlerde AYAZ'ın tasarımını veya teknik özelliklerini resmi kaynaklar yoluyla öğrenebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...