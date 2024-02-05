Türkiye'de Yeşil Şarj İstasyonları Artıyor: Toplam İstasyon Sayısı Açıklandı!

Türkiye'de elektrikli araçlar için birçok şehirde çeşitli alanlara kurulan yeşil şarj istasyonlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Ocak ayının bitmesiyle birlikte güncel istasyon sayısı da paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre yeşil şarj istasyonu sayısı elektrikli şarj istasyon sayısının üçte birini geçti. Net sayı ise 6058'e ulaştı. Bu istasyonların sayısının artması araçların da çevreci bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Yenilenebilir enerji yatırımılarındaki hızlı artış ve elektrikli araç taleplerinin de yükselişte olması, yeşil şarj istasyon sayısının daha da artabileceğine yönelik bir yol haritası çıkarıyor.

Şarj İstasyonlarındaki Artış Devam Edecek!

EPDK'nın verilerine göre 2023 başında Türkiye genelinde 1719 adet olan şarj istasyonu Ocak sonunda 6058'e ulaştı. Şarj soketi sayısı 3.081'den 13.160'a yükseldi. Yeşil şarj istasyonu ise 2.206 adete ulaştı.

EPDK'nın düzenlemelerine göre bu istasyonların artış gösteriyor olması lisanslı oyuncuları da piyasaya dahil etmenin önünü açmış oldu. Araç üreticileri, akaryakıt dağıtım şirketleri, elektrik üretim şirketleri ve start uplar sektördeki yerini almış oldu.

"Şarj Hizmeti Yönetmeliği" kapsamında bugüne kadar 181 adet şirkete şarj ağı işletmeci lisansının verildiği bilgisi de paylaşıldı. Aynı zamanda lisans başvurularının ve lisanslandırma işlemleri de devam ediyor.

Şarj@TR Uygulaması ve Özellikleri

EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması elektrikli araç sürücülerine büyük kolaylık sağlıyor. Uygulamadan şarj istasyonlarının hangi şehirde olduğunu ve tam konumunu görmek mümkün oluyor.

Şarj ünitesi ve soket sayısı, tipi ve gücü, ödeme yöntemleri, şarj hizmeti fiyatları anlık olarak görülebiliyor. Aynı zamanda şarj istasyonundaki ünitelerin müsaitlik durumu da anlık olarak uygulamadan kontrol edilebiliyor.

Türkiye'de elektrikli araç istasyonu ve soket sayısının en fazla olduğu şehirler şu şekildedir: