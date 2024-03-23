Türkiye Yılın Otomobili Adayları Belli Oldu: Tam Liste Açıklandı!

Otomativ Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl dokuzuncu kez ''Türkiye'de Yılın Otomobili'' yarışması düzenliyor.

Türkiye otomobil pazarında Şubat 2023 ile Şubat 2024 arasında piyasaya sürülen modellerin incelenmesi sonucunda OGD ''Yılın Otomobili'' için 28 aday belirlendiğini duyurdu.

21 Mayıs'ta yapılacak olan son test sürüşü ve oylama ile "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülü için adaylar belirlenecek. Kazanan otomobil ise 11 Haziran'da açıklanacak.

Normalde OGD'nin ödül verdiği kategoriler arasında "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi" ve "Yılın Basın Lansmanı" bulunuyordu. Fakat bu yıl ilk kez üniversite öğrencilerinin projelerinin değerlendirileceği "Geleceğin Otomotivcileri" kategorisiyle sektörün geleceğini temsil eden öğrenciler de ödüllendirilecek.

"Türkiye’de Yılın Otomobili" Seçimi İçin Belirlenen 28 Aday Otomobil: