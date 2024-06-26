Kıyasıya Rekabet: Türkiye'de Yılın Otomobili Resmen Belli Oldu!

Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki kazananı belli oldu. Peki hangi model ipi göğüsledi?

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki kazananı belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada ülkemizde sıkça tercih edilen 7 araç finale kalırken, OGD üyeleri tarafından yapılan puanlamalarla en fazla puanı alan model ipi göğüsledi. İşte Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 kazananı!

Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 Kazananı Açıklandı

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki kazananı yerli otomobil Togg T10X oldu. Model, OGD üyeleri tarafından yapılan testlerde teknolojisi, sürüş kalitesi, ergonomisi, yakıt tüketimi, güvenlik özellikleri, donanım seviyesi ve fiyat/performans özellikleri gibi birçok noktada rakiplerinden daha fazla puan alarak ödülün sahibi oldu.

Yarışmada tek kazanan Togg T10X olmadı. Zira Renault Austral lansmanı OGD tarafından "Yılın Basın Lansmanı" ve Togg Trumore uygulamasıysa "Yılın İnovasyonu" ödüllerine layık görüldüler. Bununla birlikte "Yılın Tasarımı" kategorisinin kazananı Kia EV9 oldu. 

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