Kıyasıya Rekabet: Türkiye'de Yılın Otomobili Resmen Belli Oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki kazananı belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada ülkemizde sıkça tercih edilen 7 araç finale kalırken, OGD üyeleri tarafından yapılan puanlamalarla en fazla puanı alan model ipi göğüsledi. İşte Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 kazananı!

Türkiye’de Yılın Otomobili 2024 Kazananı Açıklandı

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının bu yılki kazananı yerli otomobil Togg T10X oldu. Model, OGD üyeleri tarafından yapılan testlerde teknolojisi, sürüş kalitesi, ergonomisi, yakıt tüketimi, güvenlik özellikleri, donanım seviyesi ve fiyat/performans özellikleri gibi birçok noktada rakiplerinden daha fazla puan alarak ödülün sahibi oldu.

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🚗 Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin 9’uncu kez gerçekleştirdiği ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında 2024 yılının otomobili T10X oldu.



🩵 Sektörde birçok ilklere imza attığımız Trumore uygulamamız da yılın inovasyon ödülünün sahibi oldu.… pic.twitter.com/vVuHx1tgF0 — Togg (@Togg2022) June 25, 2024

Yarışmada tek kazanan Togg T10X olmadı. Zira Renault Austral lansmanı OGD tarafından "Yılın Basın Lansmanı" ve Togg Trumore uygulamasıysa "Yılın İnovasyonu" ödüllerine layık görüldüler. Bununla birlikte "Yılın Tasarımı" kategorisinin kazananı Kia EV9 oldu.

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