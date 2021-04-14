Türkiye'de En Çok Kullanılan Uygulamalar Belli Oldu

Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar neler? Yapılan bir araştırma ile beraber merak edilen soru yanıtlandı. Araştırmada ayrıca sosyal medyada takip edilen hesaplara güvenilmediği de ortaya çıktı.

Türkiye'de En Çok Kullanılan Uygulamalar Listesi

Bu yıl onuncusu düzenlenen RepMan Forum “Kime neden güveniriz?” temasıyla gerçekleştirildi. Forum öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da RESPECT araştırması yapıldı. Yapılan araştırmaya Türkiye'nin 16 ilinden yaklaşık 1000 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların günde ortalama 3,6 saatini sosyal medya platformlarında geçirdiği belirtildi. Bu sayı gençlerde daha yüksek. Aktarıla nbilgilere göre gençler günde ortalama 4 saatini sosyal medyada geçiriyor.

Yapılan araştırma ile birlikte ülkemizde en çok zaman geçirilen uygulamalar listesi de belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de en fazla vakit geçirilen uygulamaların ilk sırasında Instagram yer alıyor. Görüntü tabanlı sosyala medya platformu yüzde 83 kullanım oranına sahip. Yani her 10 kişiden 8'i popüler sosyal medya uygulamasını kullanıyor.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube yer alıyor. Üçüncü sırada ise son dönemde yaşadığı veri ihlali ile isminden sık sık söz ettiren Facebook konumlandı. Kısa süre içerisinde dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi haline gelen TikTok'u genel katılımcıların yüzde 18'i kullanıyor. Bu oran, 18-24 yaş grubundaki gençlerde yüzde 35'e çıkıyor.

Araştırma ile beraber insanların satın alma alışkanlıkları hakkında da bazı önemli istatistiki bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, satın alma davranışı öncesinde arama motorlarına başvuruyor ve e-ticaret siteleri arasında fiyat karşılaştırması yapıyor. Çalışmaya katılanların yüzde 18'i "Tercih anında influencer görüşlerini dinlerim" dedi.

"Marka linçlerine hiç denk geldiniz mi?” sorusuna katılımcıların %30'u evet yanıtını verirken %43'ü hiç dek gelmediğini, %25'si ise hatırlamadığını söyledi. Katılımcıların %56'lık kısmı, bu linçlere fenomen, YouTuber ve influencerların etki ettiğini düşünüyor.

Ankete katılan katılımcıların %48’i ünlü sanatçıları takip ederken %44’ü ise influencer’ları takip ediyor. Ünlü sanatçılara %15, influencerlara %16, YouTuberlara %11 ve fenomenlere ise %10'luk kısım güveniyor. “Sosyal medyadaki influencer, youtuber ya da fenomenlerin önerdiği bir ürünü aldınız mı?” sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 62'lik kısmı "Hayır" cevabını verdi.