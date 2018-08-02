Tik Tok - musical.ly, eğlenceli videolar çekip paylaşabileceğiniz bir sosyal platform. YouTube videolarının başında çıkan ilginç videoların tümüne ulaşabileceğiniz uygulama da diyebilirim. En eğlenceli anlarınızı farklı stillerde milyonlarla paylaşabileceğiniz Android uygulamasında birçok özel efekt filtre, çıkartma bulunuyor. Hayatınızın her anını paylaşmayı seviyorsanız, bu uygulama telefonunuzda olmalı.

Kimi güldüren, kimi saçma kısa videoların toplandığı oldukça geniş bir sosyal ağ olan musical.ly, Tik Tok adıyla yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz video paylaşım uygulamasında YouTube’da denk geldiğiniz videolardan milyonlarcası bulunuyor. İzlemekten kendinizi alıkoyamacağınız birbirinden ilginç, eğlenceli, baş döndürücü videolar, izleme alışkanlıklarınız takip edilerek oluşturuluyor. Dilerseniz uygulama içerisinden birkaç basit adımla, pratik araçları kullanarak kendi ilgi çekici videolarınızı oluşturup toplulukla paylaşabiliyorsunuz. Kesme, kırpma, birleştirme, kopyalama kısaca video klibinizi oluştururken ihtiyaç duyacağınız tüm düzenleme araçları mevcut. Ayrıca taze, yaratıcı tasarımlarla sürekli güncellenen canlı yayın filtreleri de var. Unutmadan, videolarınıza ses ve müzik de ekleyebiliyorsunuz. Her türden en yeni parçalardan oluşan çalma listelerine ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.

musical.ly Video Çekme: