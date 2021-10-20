Türkiye'de Oyun Sektörüne Milyonlarca Dolar Yatırım Yapıldı

Türkiye'de oyun sektörü 2021'de ne oldu? Yapılan son araştırmalar yatırımların arttığını ve sektörün genişlettiğini gösteriyor.

Türkiye’de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde girişimlere yapılan yatırım miktarı 109 milyon doları buldu. Oyun sektörü, yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla en çok yatırım alan sektör oldu. Oyunlara yapılan toplam yatırım miktarı ise 238 milyon dolar.

Türkiye'de oyun sektörü 2021 raporu

StartupCentrum tarafından hazırlanan 2021 Üçüncü Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’na göre, bu dönemde girişimlere 109 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu yılın üçüncü üç aylık döneminde gerçekleşen 80 yatırım ile yılın ilk dokuz ayında toplam yatırım alan girişim sayısı 220’ye yükseldi.

2021’in üçüncü çeyreğinde yatırım sayısı artış oranı ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 12,7 olarak açıklandı.

Büyümesine hız kesmeden devam eden oyun sektörü, açıklanan son çeyrekte 10 yatırım daha alarak yılın ilk dokuz ayında toplam 42 yatırımla buluştu.

Rapora göre, 2021 yılının ilk dokuz ayında her hafta en az bir oyun girişimine yatırım yapıldı. Oyun sektörünün ardından en çok yatırım alan finans sektöründe ise 20 yatırım gerçekleşti.

Oyun sektörünün toplamda 238 milyon dolar yatırım çektiğini söyleyen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel şu ifadeleri kullandı:

“Son çeyrekte 2,3 milyon dolar yatırım alan oyun sektörü, toplamda 238 milyon dolar yatırım miktarına ulaştı. Oyun sektöründeki tüm yeni girişimcilere ve paydaşlara sektöre girerken alabilecekleri devlet destekleri ve şirket kurma konularında danışmanlık vererek ekosistemin güçlenmesine katkı sağlıyoruz.”

En Çok Satan Oyun Konsolu Hangi Konsol Oldu?

Analist firması NPD Group'da görevli Paspas Piscatella, Sony firması tarafından satışa sunulan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Amerika birleşik Devletleri tarihinde dolar bazında en fazla satan konsol olduğunu açıkladı.

Piscatella tarafından paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5, dolar bazında 2021 yılının eylül ayında Nintendo Switch'i geçerek en fazla satan konsol oldu. Böylelikle Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Switch'in 33 aylık liderliğini sona erdirdi. Birim satışları konusunda Switch'in hala lider olduğunu belirtelim.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan konsol 2018 yılında PlayStation 4'tü fakat Nintendo Switch, büyük bir başarı elde ederek liderliği PS4'ün elinden almıştı ve bunu uzun yıllar boyunca devam ettirmişti.