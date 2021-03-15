Türkiye'de Vakalar Ne Zaman Düşecek? Endişelendiren Tahmin

Türkiye'de vakalar ne zaman düşecek? Kademeli normalleşme sürecinin başlamasının ardından günlük koronavirüs tablosundaki verilerde artış yaşandığı gözlemlenmekte. Vaka sayılarının artışa geçmesi herkesi endişlendirirken verilerine ne zaman düşeceği ile ilgili uzmanlardan bir açıklama geldi.

Türkiye'de Vakalar Ne Zaman Düşecek?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre uzmanlar vaka sayısının önümüzdeki haftalarda 20 bine çıkacağını tahmin ediyor. Vaka sayılarındaki düşüşün Mayıs ayı içerisinde olacağı da yine aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması için kuralların kolay değişmeyeceği, gerekirse, bölge ve mahalle yasakları getirileceği söylenmekte. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda şu cümlelere yer verildiği belirtiliyor:

"Normalleşmeden 10-15 gün sonra vakaların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul’da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vakalarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vakaların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak."

Havaların ısınması ile birlikte kapalı alanlarda daha az vakit geçirileceği ve vaka sayılarının da Nisan sonu ila Mayıs ayının başlarında düşüşe geçeceği tahmin edilmekte.

Kabine Toplanıyor: Risk Haritası Güncellenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün (15 Mart 2021) Kabine Toplantısı yapılacak. Gündeminin ilk sırasında koronavirüse karşı alınan tedbirler ve normalleşme süreci var.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.