Türkiye'deki Siber Saldırı Kurbanları Hakkında Şoke Eden Araştırma

Türkiye'deki siber saldırı kurbanları hakkında siber güvenlik uzmanlarını oldukça şoke eden bir araştırma yapıldı. Kaspersky uzmanları tarafından 2020 yılında Türkiye genelindeki internet kullanıcıları ile yapılan araştırma, kullanıcıların cihazlarında saklanan kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan saldırılarla karşılaşma ihtimalinin üç kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Türkiye'deki Siber Saldırı Kurbanları Nasıl Hedef Alınıyor?

Günümüz internet kullanıcıları, siber tehditlerle genellikle web sitelerinde gezinirken indirdiği dosyaları açtıktan sonra karşılaşıyor. Kaspersky uzmanlarının 2020'de Türk kullanıcılarının analizi ile yapmış olduğu bir araştırma, kullanıcıların cihazlarında gizlenmiş kötü amaçlı yazılımlardan kaynaklanan siber saldırılar ile karşılaşma ihtimallerinin üç kat daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Kaspersky uzmanlarına göre bu tür tehditler yerel olarak sınıflandırılıyor yani kullanıcıların cihazlarında ya da flash sürücü gibi taşınabilir veri depolama araçlarında ortaya çıkıyor. Siber güvenlik firması, 2020 senesinde Türkiye'de bireysel kullanıcılarının %19,71'inin ve kurumsal kullanıcılarının %23,56'sının bu tür tehditlere maruz kaldığını tespit etti.

Web saldırılarının oranı, araştırmaya göre bireysel ve kurumsal kullanıcılar için sırası ile %5,81 ve %5,10 seviyesindeydi. Maalesef ki bu tür güvenlik tehditleri gittikçe daha karmaşık bir hale geliyor. Bu güvenlik tehditleri, kullanıcının cihazında büyük bir çoğunlukla çok iyi saklanmayı başarabiliyor. Kötü amaçlı yazılım, kendisini bir süre kamufle ettikten sonra ortaya çıkıyor ve hedefini gerçekleştirmek için yapması gerekenleri sırasıyla yapıyor.

Kaspersky Siber Güvenlik Uzmanı Denis Parinov, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde siber tehdit ortamı sürekli gelişiyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar farklı kötü amaçlı yazılımların cihaza indirme yoluyla ve kullanıcılar sadece internette gezinirken çalıştırıldığı durumlarla daha sık karşılaşıyorduk. Günümüzde web tehditlerinin çoğu tarayıcıda kalıyor. Verdikleri hasar içerik değiştirme, tarayıcı kilitleme veya tıklama korsanlığı, çevrimiçi gezinme, çerez doldurma gibi konularla sınırlı" ifadelerini kullandı ve sözüne şu şekilde devam etti:

"Artık kullanıcının kötü amaçlı bir dosyayı doğrudan indirdiği durumları çok sık görmüyoruz. Günümüzde bir kötü amaçlı yazılımın, güvenlik çözümlerinden farklı bir şeymiş gibi gizlenmesi ve kullanıcılar açısından görünmeyen bir tehdit olarak kalması daha yaygın bir davranış. Neyse ki modern güvenlik çözümleri bu tür kötü amaçlı yazılımların gizlenmesine izin vermeyecek olgunluğa gelmiş durumda."

Siber Saldırı Kurbanı Olmamak İçin Neler Yapılmalı?

Şirket, kötü amaçlı yazılım mağduru olmamak için kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor: