Citoren Ami'ye Rakip Geldi: Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobili Satışa Sunuldu!
Aile ve çevre dostu özelliklere sahip Fiat Topolini Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyat ve özellikleri belli oldu. İşte detaylar!
İtalya'da üretilen küçük otomobil Fiat Topolino, Türkiye'de satışa sunuldu. Fiat Topolini tamamen elektrikli bir mini otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Fiat Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre Topolino, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Her yaş grubuna hitap eden tasarımıyla özellikle gençleri yeni mobilite deneyimiyle buluşturmayı amaçlıyor. Topolino, FIAT'ın yenilikçi ruhunu ve renkli, pratik yaşam tarzını, yani Dolce Vita'yı yansıtıyor.
Ayrıca, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor olmasıyla şehir içi ulaşımda ideal bir çözüm sunuyor ve ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyor.
Fiat Topolini Özellikleri ve Fiyatı
%100 elektrikli olmasıyla, daha az karbon ayak iziyle şehir yaşamını çevreci bir şekilde yönlendiriyor ve şehir hayatına kolayca uyum sağlıyor.
Topolino, son derece kompakt boyutları (2,53 metre uzunluk) ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor ve 45 km/s'lik güvenli maksimum hızıyla yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 75 kilometreye kadar menzili ile uzun mesafeli seyahatler için ideal.
- Motor: Dört silindirli benzinli motor
- Silindir Hacmi: Yaklaşık 0.6 ila 0.7 litre
- Güç: Yaklaşık 13 ila 20 beygir arası
- Şanzıman: Manüel vites
- Tahrik Sistemi: Arka tekerlekten tahrik
- Süspansiyon: Ön ve arka kısmında bağımsız süspansiyon
- Frenler: Hidrolik tambur frenler
- Uzunluk: Yaklaşık 3.2 - 3.3 metre
- Genişlik: Yaklaşık 1.2 - 1.3 metre
- Yükseklik: Yaklaşık 1.3 - 1.4 metre
- Dingil Mesafesi: Yaklaşık 2.0 - 2.1 metre
- Ağırlık: Yaklaşık 500 - 600 kilogram
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2024
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından en fazla sorulan soruların başında yer alıyor.
Topolino’nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900 TL’lik fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Sürücüler Plus Paketi tercih ederse bu fiyat 30 bin TL fark ile 479 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.
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