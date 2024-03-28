Citoren Ami'ye Rakip Geldi: Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobili Satışa Sunuldu!

İtalya'da üretilen küçük otomobil Fiat Topolino, Türkiye'de satışa sunuldu. Fiat Topolini tamamen elektrikli bir mini otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Fiat Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre Topolino, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Her yaş grubuna hitap eden tasarımıyla özellikle gençleri yeni mobilite deneyimiyle buluşturmayı amaçlıyor. Topolino, FIAT'ın yenilikçi ruhunu ve renkli, pratik yaşam tarzını, yani Dolce Vita'yı yansıtıyor.

Ayrıca, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor olmasıyla şehir içi ulaşımda ideal bir çözüm sunuyor ve ailelerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyor.

Fiat Topolini Özellikleri ve Fiyatı

%100 elektrikli olmasıyla, daha az karbon ayak iziyle şehir yaşamını çevreci bir şekilde yönlendiriyor ve şehir hayatına kolayca uyum sağlıyor.

Topolino, son derece kompakt boyutları (2,53 metre uzunluk) ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor ve 45 km/s'lik güvenli maksimum hızıyla yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 75 kilometreye kadar menzili ile uzun mesafeli seyahatler için ideal.

Motor: Dört silindirli benzinli motor

Silindir Hacmi: Yaklaşık 0.6 ila 0.7 litre

Güç: Yaklaşık 13 ila 20 beygir arası

Şanzıman: Manüel vites

Tahrik Sistemi: Arka tekerlekten tahrik

Süspansiyon: Ön ve arka kısmında bağımsız süspansiyon

Frenler: Hidrolik tambur frenler

Uzunluk: Yaklaşık 3.2 - 3.3 metre

Genişlik: Yaklaşık 1.2 - 1.3 metre

Yükseklik: Yaklaşık 1.3 - 1.4 metre

Dingil Mesafesi: Yaklaşık 2.0 - 2.1 metre

Ağırlık: Yaklaşık 500 - 600 kilogram

Topolino’nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900 TL’lik fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa sunuluyor. Sürücüler Plus Paketi tercih ederse bu fiyat 30 bin TL fark ile 479 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.