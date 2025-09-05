Turknet Logosu Değişti: İşte Taahhütsüz İnternetin Yeni Yüzü

Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri ve taahhütsüz internet akımının öncülerinden biri olan Turknet, marka kimliğini yeniledi. Bu dönüşümün en güçlü simgesi ise yenilenen Turknet logosu oldu. Şirket yıllardır kullandığı logoyu değiştirerek "minimalist" logo akımının bir parçası oldu. İşte Turknet'in yeni logosu.

Turknet Logosu Değişti

Turknet, uzun zamandır ortasında yuvarlark bir simge olan mavi ve sarı tonlarında logoyu kullanıyordu. Ancak bu logo her ne kadar ikonik olsa da modern çizgilerden yoksundu. Durumun farkında olan Turknet ise son yıllarda giderek popülerleşen minimalist marka kimliği akımını benimseyerek logosunu değiştirdi.

Yeni logo, tıpkı inerteri sallayan Jaguar logosunda olduğu gibi keskin ve sade hatlara sahip bir "turknet" yazısından ibaret. Yeni logo paylaşımlarında beyaz, mor ve pembe tonlarını görebiliyoruz. Turknet bu değişimi sosyal medya hesaplarından "Yeni logo, yeni kimlik, yeni dünya... Kalite bildiğiniz gibi." ifadeleriyle duyurdu.

Turknet profil fotoğrafını güncelledi. 💜



Yeni logo, yeni kimlik, yeni dünya… Kalite bildiğiniz gibi.#İnternetTurknet pic.twitter.com/wUUhuUMLkt — TurkNet (@TurkNet) September 5, 2025

Günümüzde şirketlerin marka kimliğinde değişikliğe gitmesi pek de sürpriz bir değişiklik değil. Ancka merak edilen bunun özel bir nedenle yapılıp yapılmadığı. Turknet'in Türkiye'de milyonlarca abonesi bulunuyor. Taahhütsüz internet ve şirketin kendi altyapısıyla sunduğu GigaFiber internet bu popülaritenin temel nedeni.

Kim bilir belki de şirket operasyonlarında büyüme, yurt dışına açılma, mobil operatör hzimeti gibi yeni alanlara dahil olma kararı almıştır. Elbette ki bu söylediklerimiz şu aşamada sadece bir tahminden ibaret. En doğru gelişmeler için ise Tamindir'i ve Turknet'ten gelecek resmi duyuruları takip edebilirsiniz.