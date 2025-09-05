Microsoft'tan Gececilere İlaç Gibi Gelecek Özellik!

Bir süredir Windows 10 kullanıcılarına "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi yapan Microsoft, Windows 11'e yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, popüler işletim sistemine "Otomatik Karanlık Mod" gettirdi.

Bildiğiniz üzere Windows 11 kullanıcılarının en çok beklediği özelliklerden biri, bilgisayarın otomatik karanlık moda geçmesiydi. Microsoft, kullanıcılardan gelen bu yoğun talebi sonunda değerlendirdi ancak yeni özelliği doğrudan sunmak yerine daha farklı bir yol izlemeyi tercih ediyor.

Microsoft, Otomatik Karanlık Modu PowerToys ile Sunacak

Microsoft, gündüz ve gece saatlerine göre otomatik olarak karanlık modun etkinleştirilmesini sağlayan yeni özelliği Microsoft PowerToys ile sunmaya hazırlanıyor. PowerToys kullanıcıları, gelecek özellik sayesinde her defasında manuel olarak gece moduna geçmek zorunda kalmayacak.

Bilindiği üzere şu anda Windows 11'de açık ve koyu mod arasında geçiş yapmak mümkün ancak bu modun gündüz ve gece saatlerine göre otomatik olarak etkinleştirmenin bir yolu bulunmuyor. PowerToys ile gelecek bu özellik tıpkı uygulamanın diğer özellikleri gibi Windows'un önemli bir eksiğini tamamlayacak.

PowerToys, Kısayol Çakışmalarına Son Verecek

PowerToys'a gelecek diğer özellik, Windows kullanıcılarının en çok yakındığı sorunlardan birini daha çözüme kavuşturuyor. PowerToys yakında gerek Windows gerek PowerToys tarafından hangi kısayolların kullanıldığını belirleyerek kısayol çakışmalarını gösteren yeni bir özellik sunacak.

Çakışan klavye kısayolları kırmızı renkle gösterilecek. Bu da çeşitli işlevleri yerine getiren aynı kısayolları son derece kolay bir şekilde tespit etmenize imkân tanıyacak. Böylelikle o kısayolları hızlıca başka bir kısayolla değiştirebileceksiniz. Bu da sizi uzun uzun sorunun sebebini araştırmaktan kurtarıp zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak.