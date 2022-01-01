TURKOVAC, Delta Varyantı Üzerinde Ne Kadar Etkili?

TURKOVAC, Delta varyantına karşı ne kadar koruma sağlıyor? Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli koronavirüs aşısının Delta üzerinde ne kadar etkili olduğuna ilişkin oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

TURKOVAC Delta Varyantı Etkinlik Oranı Açıklandı

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 30 Aralık itibarıyla kullanıma açıldı. Yerli COVID-19 aşısının Delta'ya karşı ne kadar koruma sağladığı merak ediliyordu. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, merak edilen soruyu yanıtladı.

Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmaların sonucuna dair önemli bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Çalış, TURKOVAC'ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta'ya karşı da yüzde 100 oranında etkili olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, sahip olduğu yüksek yayılma hızı nedeni ile kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görülmüştü. Hastaneye yatış riskini arttması nedeniyle endişeleri önemli ölçüde arttıran varyantın genellikle baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtilere sahip olduğu belirtilmişti.

TURKOVAC Aşısı Yaptırmak İçin Randevu Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

MHRS internet sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Randevu al" butonuna tıklayın.

Kayıtlı hesabınız ile sisteme giriş yapın.

Ekranın sol tarafında "Aşı randevusu al" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede Sinovac ve BioNTech'in yanı sıra TURKOVAC'ı da göreceksiniz. TURKOVAC butonuna tıklayın.

Daha sonra ekranda yer alan adımları takip edin.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, geçtiğimiz haftalarda yerli COVID-19 aşısı ile ilgili yürütülen klinik çalışmaların ön sonuçlarına dair oldukça önemli bilgiler paylaşmıştı.

TURKOVAC ile ilgili iki grup veri üzerinden değerlendirme yapıldığını belirten Prof. Dr. Ateş Kara, bu kapsamda ilk olarak yerli aşının etkinliğinin tespit edilmesi için bir gruba TURKOVAC, diğer gruba ise mevcut kullanılan aşının yapıldığını söylemişti.

Prof. Dr. Kara, şu ana kadar elde edilen verilerde TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye ya da yoğun bakıma yatan kişinin olmadığını ifade etmişti.