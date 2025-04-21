15 Sene Boyunca Yörüngede Olacak Türksat 6A Bugün Hizmete Başlıyor

Yıllardır üzerinde çalışılan Türksat 6A uydusu, nihayet bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre; Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği bu ilk haberleşme uydusunun hizmete alınmasıyla kapsama alanı 3,5 milyardan 5 milyar kişiye çıkacak.

Türksat 6A'nın arkasında, 3A, 4A ve 4B projelerinde görev almış deneyimli mühendislerin emeği var. ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH gibi yerli firmalarla yürütülen projede %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldı.

15 Yıl Boyunca Hizmet Verecek

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölbaşı'ndaki Türksat Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle Türksat 6A resmen görevine başlayacak. Böylece Türkiye'nin 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde aktif olan 5 farklı uydusuna bir yenisi daha eklenmiş olacak. Uydunun en az 15 yıl boyunca hizmet vereceği belirtiliyor.

Uydu, Mart 2024'te TUSAŞ tesislerindeki özel merkezde tüm testleri başarıyla tamamladıktan sonra Haziran ayında Antonov 124 ile ABD'ye gönderilmişti. 9 Temmuz 2024'te Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı ve yaklaşık 35 dakika sonra taşıyıcıdan ayrıldı. Ardından yörüngedeki yerini alması için beş ayrı ateşleme yapıldı ve 28 Aralık 2024'te 42 derece doğu konumuna yerleşti.

Tamamen Yerli Üretim

Uydu üzerindeki alt sistemler, antenler ve deneysel parçalar tek tek denendi ve ilk yayın ise 17 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirildi. Test süreci de oldukça titizlikle yürütüldü.

Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen uydumuz sadece teknik değil, operasyonel anlamda da başarılı bir şekilde hizmet veriyor.

Uydu hizmete girdikten sonra Hindistan'dan Endonezya'ya kadar uzanan dev bir bölge kapsama alanı dahilinde olacak.