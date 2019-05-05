Türksat’ın Yeni Anteni 'SOTM', ABD’deki Fuarda Sergilenecek

Türksat, denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan yeni bir anten geliştirdi. SOTM olarak adlandırılan bu son teknoloji ürünü anten, ABD’deki Satellite 2019 Fuarı'nda sergilenecek.

Türksat’ın açıklamasına göre, dünyanın en önemli uydu iletişim etkinliklerinden birisi olan 'Satellite 2019 Fuarı', 6 Mayıs’ta ABD’nin başkenti Washington'da düzenlenecek.

Haberleşme uydularıyla ilgili önemli görüşmelerin yapılacağı fuarda, Türksat da uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımlar yapacak.

Aselsan, TAI ve Profen ile Katılıyor

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Aselsan, TAI ve Profen firmalarıyla fuara katılacak olan Türksat, sahip olduğu bilgi birikimiyle hedef pazarındaki etkinliğini arttırmayı ve ülke sınırları dışında yeni pazarlara açılmayı planlıyor.

Fuarda Türksat’ın en iddialı ürünü, hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM (Satcom On The Move) anteni (1 marine ve 1 kara tipi) olacak.

Bu fuar sayesinde Türksat, uydu haberleşme alanlarındaki en yeni, en son teknolojilerini ve hizmetlerini sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak.