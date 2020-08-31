Turzimde Yeni Yönelimler Başladı: Elektronik Sistemler Öncü Olacak!

Türkiye’nin adeta gözbebeği olan Turizmde yeni yönelimler başladı. Bu tür yönelimlerin daha çok elektronik sistem kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Hadi gelin turizmdeki bu tür değişimlere birlikte bakalım.

Google’ın mobil uygulamalar için geliştirdiği Angular ile yazılan bu yeni elektronik sistemler son derece işlevsel çalışabiliyor. Bu tür elektronik programlar bulut tabanlı olmasından dolayı; maliyetlerinden, o sunucuda çalışacak sistem yazılımları, virüs programları, yedekleme sistemleri vb. tüm maliyetlerden sizi kurtarabilir. Böylece daha uygun fiyatlı çözümler kullanma imkanınız ortaya çıkar. Elbette özellikler bunlarla sınırlı değil.

Turizmde yeni yönelimler başarı şansını artırabilir

Turizm ile ilgili işlemlerde, elektronik sistemlerin kullanılması daha çok bulut teknolojisi ile gelişiyor. Cloud (bulut) sistemler hem ciddi şekilde korunuyor hem de dünyanın farklı lokasyonlarında dataların eş zamanlı kopyaları tutulduğu için sizleri ek bir depolama yapmaktan kurtarıyor.

KVKK ve GDPR gerekliliklerine göre işlendiği ve saklandığı için oteller çok fazla yük altına girmiyor. Bu tür yazılımların en büyük artılarından bir diğeri de web tabanlı bir sistemi en düşük konfigürasyonlu bir bilgisayarda bile çok rahatlıkla çalıştırmanın mümkün olması. Böylece istenilen düzeyde başarı sağlamak biraz daha kolaylaşıyor.

Donanımlar zorlanmıyor, arıza yapmıyor, saklama kapasiteleri bozulmuyor ve böylece efektif bir kullanımın önü açılıyor. Bu teknoloji hem otelciler hem de otel arayanlar için kullanılabiliyor. Bakalım bu yeni yazılım kendisini ispatlayabilecek düzeye ulaşabilecek mi?