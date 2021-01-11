TUSAŞ Yerli Uydu İhracatına Başlıyor

TUSAŞ yerli uydu ihracatına başlayacaklarını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde SpaceX tarafından fırlatılan yerli haberleşme uydusu TURKSAT 5A'nın ardından farklı uyduların dünya basınında ilgi gördüğü ifade edildi.

“Türkiye’nin Uzaydaki Evi: Uydularımız” paneline katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) yerli uyduların ihraç edileceğini söylüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü, yeni nesil haberleşme uydusu için farklı ülkelerle anlaşma yaptıklarını ve TÜRKSAT uydularını bu ülkelere ihraç edeceklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz gün fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu ile iletişim halinde olduklarını ve yepyeni milli TÜRKSAT 6A’nın çalışmalarının da başladıklarını belirtti. “Small-GEO diyoruz. Elektrik itki sistemli bir uydu ve bu bir ihracat uydusu. İhracat için geliştirmeye başladık. Önce Arjantin, sonra diğer ülkelere ihracat yapmaya yakın zamanda planlıyoruz. Elektrik itki sistemi olduğundan hafif ve küçük gözüküyor, ama yetenekleri canavar gibi olacak" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ yerli uyduyu hangi ülkeye ihraç edecek?

Aynı panelde Kotil'in ardından konuşan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise SpaceX gibi özel şirketlerin uzay yolculuğunda destek olması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca bu pazardaki insan kaynağı eksikliğine dikkat çekti. İkinci, mikro uydu çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı:

“Bundan sonraki hedefimiz, özellikle mikro uydu dediğimiz 100 kilogramlık bir uyduyu yaklaşık 400 kilometrelik bir yörüngeye kendi imkânlarımızla yerleştirmek. İnşallah bunu da mikro uydu fırlatma sistemimiz sayesinde gerçekleştirebileceğiz. TÜRKSAT 6A üzerinde, X Band ve Ku Band görev yükleri ile birlikte ekipmanlarımız kullanılıyor olacak."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün yaptığı açıklamada askeri alanda taktiksel bilgi toplayabilmesi adına yeni bir uydu geliştirdiklerini ifade etti. Aselsat Küp Uydu olarak adlandırılan yeni uydunun SpaceX tarafından 14 Ocak’ta fırlatılacağını söyledi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, “Özellikle uydu yüklerinde ASELSAN’ın farklı sektörlerdeki uzmanlık alanlarına göre optik istihbarat, haberleşme gibi alanlarda gerekli koordinasyonu sağlayarak eş güdüm içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin uydu muhabere sistemi TUMSİS projesinde ASELSAN olarak saha alıyoruz. Her türlü gemi platformu için hücumbot eğitim gemisi vs bunlar için farklı boyutlarda antenler geliştiriyoruz. AKINCI gibi İHA ve hava platformları için uydu haberleşme sistemleri geliştiriyoruz."