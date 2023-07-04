Twitter'ın Uzman Kullanıcı Versiyonu Tweetdeck Dağılıyor

Twitter’ın son birkaç gün içinde almış olduğu yeni kararlar sosyal medya uygulamasının ekosisteminde bazı sorunlara yol açmaya başladı. En son Twitter'ın uzman kullanıcı versiyonu Tweetdeck’te görülen sıkıntıların gittikçe büyümesi bekleniyor.

Tweetdeck Tarihe Karışıyor

Tweetdeck birçok sitede etkin bir şekilde çalışmayı durdurdu. Waxy'nin bildirdiğine göre bunun nedeni, Twitter'ın web uygulamasındaki bir hatanın istekleri sonsuz bir döngüde göndermesi ve etkili bir şekilde "kendi kendine DDOS" (dağıtılmış hizmet reddi) oluşturması olabilir.

Konu hakkında Matt Brian Tweetdeck'in yeni bir beta sürümünü kullanarak en azından sütunlarınızın görünmesini sağlamasının mümkün olduğunu söyledi. Buna ek olarak Google Arama, kayıtsız kullanıcıları engelleme hamlesinin ardından yüzde 50'ye kadar daha az Twitter URL'si gösteriyor.

Alınan kararlar hakkında Sheldon Chang bir gönderisinde, Twitter'a anonim erişimi kapatmanın sorunlarda rol oynayabileceğini belirtti. Popüler sosyal medya uygulaması oturum açma zorunluluğunun ve oran sınırlamasının "geçici" olduğunu belirterek Twitter'ın kısıtlamaları için kaldırmak için henüz kesin bir tarih vermediğini hatırlattı.