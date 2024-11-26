1 Aralık, Twilight Hayranları İçin Harika Bir Gün Olacak! Efsane Seri Yılbaşına Hazırlanıyor

Dönemin büyük ses getiren efsane yapımı Twilight, Aralık ayı itibarıyla kendini hatırlatacak. Yıl sonu tatillerinde Bella (Kristen Stewart), Edward (Robert Pattinson) ve Jacob (Taylor Lautner) üçlüsüne tekrar kavuşmak için tarih 1 Aralık: Bu tarihten itibaren serinin 5 filmi birden Hulu platformundan erişilebilir hale gelecek.

Kitaptan Beyaz Perdeye: Twilight'ın Büyük Çıkışıyla Salonlar Doldu Taştı

Çıktığı dönemi hatırlarsınız. Meşhur "beyzbol sahnesi", kurt modellerinin gerçekçiliği ve etkileyici bir aşk hikayesiyle görücüye çıkan "Alacakaranlık" efsanesi o dönem herkesin dilindeydi.

Tabii Twilight, beyaz perdeye uyarlanmadan önce de bir fenomendi. Stephenie Meyer'in yazdığı roman serisi, dünya çapında 160 milyonun üzerinde kopya sattı ve hızla uluslararası bir sansasyona dönüştü. Hollywood'un bu başarıyı görmezden gelmesi mümkün değildi ve kitapların uyarlamaları sinema salonlarını doldurdu.

Twilight, lise öğrencisi Bella'nın soğuk ve bulutlu bir kasabaya taşınmasıyla başlayan hikayesini konu alıyor. Bella, kısa sürede vampir olduğunu öğrendiği Edward'a aşık oluyor. Peki, Bella aşkı için hayatını riske atmayı mı seçiyor, yoksa güvenli bir yol mu buluyor?

Düşük Bütçe, Devasa İşler

2008'deki ilk film, düşük bütçesiyle başlamasına rağmen dünya çapında 400 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Ardından gelen filmler daha da büyük başarılar yakaladı ve toplamda seri, 3.3 milyar doların üzerinde gişe geliri elde etti.

Ancak, filmlerin eleştirel başarıları hayranlarınki kadar etkileyici olmadı. Serinin Rotten Tomatoes’da en yüksek puan alan filmi olan The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2, yalnızca %49 puan alabilmiş durumda.