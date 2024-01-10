Twitch'te Kötü Gidişat Sürüyor: Şirket 500 Çalışanını İşten Çıkarıyor!

Son dönemde yayın politikalarındaki değişiklik kararlarıyla hem yayıncıların hem de izleyicilerin tepkisin gören Twitch'ten yeni işten çıkarma haberleri geldi. Twitch'in yakında 500 çalışanını, yani yaklaşık iş gücünün %35'ini işten çıkaracağı bildiriliyor.

Hem aldığı kararlar hem de alanında büyük rakiplerin sektöre girmesiyle büyük yaralar alan Twitch, yeni işten çıkarma kararlarıyla şirkette işlerin yolunda gitmediğini doğruluyor.

Twitch Finansal Açıdan Küçülmeye Gidiyor

Bloomberg'e göre işten çıkarmalar Çarşamba gününe kadar sürecek ancak Twitch henüz resmî bir açıklama yapmadı. Esasında şirketteki kötü ivme, eski CEO Emmett Shear'in şirkette geçirdiği 16 yılın ardından geçtiğimiz Mart ayında istifa etmesinin ardından başladı. Yaratıcı ve topluluk deneyiminden sorumlu eski başkan yardımcısı Dan Clancy onun yerine CEO olarak atanmıştı.

O dönemden bu yana geçen süre zarfında Twitch 400 çalışanını işten çıkarmıştı. Bu süreçte Twitch'in sahibi Amazon da gerek ana hizmetlerinde gerek anlaşmalı kuruluşlarda birçok işten çıkarmaya imza attı.

Son olarak ise geçtiğimiz ay Twitch, ülkede yayın hizmetini işletmenin çok pahalı olduğu gerekçesiyle Şubat 2024'te Güney Kore'de kapanacağını duyurmuştu.

Kick gibi finansal açıdan güçlü rakiplerinin olduğu sektörde Twitch'in eski popülaritesi ve itibarını kazanmak için ne gibi adımlar atacağını hep birlikte göreceğiz.

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