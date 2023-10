Twitch'te Bağış İade Vakaları Sürüyor: Bir Yayıncının 27.000 Dolarlık Bağışı Alındı!

Twitch'teki bir yayıncı, kendisine daha önce bağış yapan bir kişinin 27.000 dolarlık bağışını nasıl geri alabildiğini ve banka hesabını nasıl eksi bakiyeye düşürdüğünü paylaştı.

Twitch ve genel olarak yayıncılar, bağışçıların yıllar içinde bağışladıkları paraları geri almaları konusunda uzun bir geçmişe sahip.

İster bir çocuğun ebeveynlerinin parasını onların haberi olmadan kullanması, isterse bir dolandırıcının ödemeleri bilerek geri alması olsun, bu durum platformda süregelen bir sorun olmaya devam ediyor.

Had a old donator just refund -$27,500 😭😭😭😭 BROOO pic.twitter.com/EUXm0mcjbD