Twitch'te Bağış İade Vakaları Sürüyor: Bir Yayıncının 27.000 Dolarlık Bağışı Alındı!

Twitch'teki bir yayıncı, kendisine daha önce bağış yapan bir kişinin 27.000 dolarlık bağışını nasıl geri alabildiğini ve banka hesabını nasıl eksi bakiyeye düşürdüğünü paylaştı.

Twitch ve genel olarak yayıncılar, bağışçıların yıllar içinde bağışladıkları paraları geri almaları konusunda uzun bir geçmişe sahip.

İster bir çocuğun ebeveynlerinin parasını onların haberi olmadan kullanması, isterse bir dolandırıcının ödemeleri bilerek geri alması olsun, bu durum platformda süregelen bir sorun olmaya devam ediyor.

Bir Yayıncının 27.000 Dolarlık Bağışı Geri Alındı

Had a old donator just refund -$27,500 😭😭😭😭 BROOO pic.twitter.com/EUXm0mcjbD — CoconutB🥥 (@CoconutBGaming) October 3, 2023

Ünlü bir Fortnite yayıncısı, yaklaşık 7.500 dolarlık bir bağış yapıldıktan sonra bir yayın sırasında tüm saçlarını kazıtmış ancak daha sonra gönderilen bu bağış geri alınmıştı.

Şimdi de bir başka Twitch yayıncısı, bu kez daha büyük ve daha eski bir bağış için aynı kaderi yaşadı.

Yayıncının paylaştığı ekran görüntüsü, banka hesabının 10.000 doların üzerinde ekside olduğunu gösteriyor. Yayıncı bunun planlı bir saldırı olduğunu düşünüyor.

Twitch'in bu konuya hâlâ önlem alamaması ise ilginç. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.