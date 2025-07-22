Twitch Yeni Instagram Haline Gelecek! Yeni Sistem Test Ediliyor

Twitch, Mayıs ayında düzenlenen TwitchCon Rotterdam etkinliğinde yaptığı duyuruda, platforma dikey video özelliğini getireceğini duyurmuştu. YouTube, Instagram, TikTok ve Snapchat platformlarındaki içerikler, kullanıcıların sosyal medyadaki tüketim alışkanlıklarını direkt olarak değiştirdiği için bu değişikliğe gitmeyi seçen Twitch, platformunda dikey video formatında canlı yayın yapılmasını sağlayacak.

Dikey canlı yayınlarda kullanıcıya özel görünüm seçenekleri de sunulacak. Yani iki taraflı bir değişikliğe gidiliyor. Hem sosyal medya platformlarındaki trendlere ayak uyduruluyor, hem de izleyiciye seçme şansı veriliyor.

Twitch'te 2K Kalitede Dikey Canlı Yayın Dönemi

Uygulama analiz firması AppSensa tarafından saptanan bilgilere göre Twitch, mobil yayıncılar için iyileştirilmiş kamera ve mikrofon kontrolleri sunmayı planlıyor. Dahası, dikey formda yapılan canlı yayınların kalitesi de dikkat çekecek. İzleyiciler ise klasik yatay veya dikey izleme modları arasından dilediğini seçecek. Böylece Twitch, kendi özünü korurken trendlerden de geri kalmamış olacak.

Planlanan güncellemelerle birlikte 2K çözünürlüğe kadar yayın desteği getirilecek. Twitch'in diğer sosyal medya platformlarından geri kalmak istediğini buradan anlayabiliriz. Çünkü Twitch; TikTok ve YouTube platformlarının kısa ve öz, dikey videoların başarıdaki büyük payını görüyor ve kendi platformu için de aynı başarıyı istiyor.

Tüm bunlara ek olarak, içerik üreticilerine aynı anda hem yatay hem de dikey formatta çift yayın (dual-stream) yapma imkânı tanıyacak yeni bir sistem üzerinde de çalışılıyor. Bu sistemin, izleyicinin kullandığı platforma veya cihaz yönelimine göre içerik tüketimini optimize edeceği söyleniyor.