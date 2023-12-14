Twitch Artık Müstehcenliğe İzin Vereceğini Açıkladı!

Popüler çevrimiçi yayın platformu Twitch'te son dönemde müstehcen içerikli yayınlar gündemin ana konusu hâline gelmişti. Normal şartlarda yasak olan bu tür yayınların fazlasıyla suistimal edildiğine yönelik düşünceler vardı.

Twitch bugün belirli koşullar altında müstehcen içerik paylaşımına izin veren yeni bir politika açıklayarak bu tartışmalarına son verdi.

Daha önce tutarsız standartları nedeniyle eleştirilen Twitch, yeni güncellenen politikasıyla daha net yönergeler sağlamayı amaçlıyor.

Yayınlar Artık "Müstehcen" Olarak Sınıflandırılabilecek

Platform, birkaç ay önce "sınıflandırma etiketi" isimli yeni bir özellik duyurmuştu ve bu etiket artık müstehcen içerik içeren yayınlarda daha belirgin bir rol oynayacak.

Yayıncılar, müstehcen olarak etiketledikleri yayınlarda herhangi bir yasak ihtimali bulunmadan erotik danslar yapabilecek, vücutlarını sergileyebilecek ve hatta erotik öizimler yapabilecek.

Twitch'in politikasının cinsel şiddet, pornografik içerik veya cinsel yönelimli oyunları kapsamadığını ve bunların yasak olmaya devam edeceğini belirtelim.

Ayrıca son olarak, müstehcen içeriklerin bulunduğu yayınlar Twitch'in ana sayfasında görülemeyecek ve kullanıcıların bu içerikleri belirli içerik etiketleri aracılığıyla aratması veya doğrudan yayıncıların profiline gitmesi gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.