Twitch'ten Radikal Karar: Popüler Espor Ülkesinden Çekiliyor!

Oyun canlı yayın platformu Twitch, Güney Kore'deki ticari faaliyetlerini 27 Şubat 2024'te durduruyor.

CEO Dan Clancy'nin bir blog yazısına göre maliyetleri düşürmek için çalışmasına rağmen Güney Kore'de faaliyet göstermek Twitch için "engelleyici derecede masraflı" idi. Twitch, kaynak kalitesi için farklı birçok şey denedi ve hatta kaliteyi 720p'de bile sınırladı. CEO Dan Clancy, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulund:

"Bu çabalarımızla maliyetleri düşürmüş olsak da Kore'deki ağ ücretlerimiz hala diğer ülkelerin çoğundan 10 kat daha pahalı. Twitch Kore'de önemli bir zararla faaliyet gösteriyor ve ne yazık ki işimizin bu ülkede daha sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için ileriye dönük bir yol yok."

Twitch, Güney Kore'den Çekiliyor

Twitch, Güney Kore'deki durumun benzersiz olduğunu çünkü işletme maliyetlerinin diğer pazarlardan önemli ölçüde daha yüksek olduğunun da altını çizdi.

Sully Gnome'un istatistiklerine göre Kore dilindeki kanallar son 30 gün içinde 98,8 milyon saat izlendi. Bu, platformda izlenen tüm saatlerin %5,5'inden biraz daha azını oluşturuyor.

Twitch'in Güney Kore'den çekilmesi muhtemelen espor pazarı üzerinde büyük bir etki yaratacak. Güney Kore, diğer oyunların yanı sıra League of Legends için de kilit bir bölge. Riot gibi büyük yayıncıların operasyonlarını hızla değiştirmeleri ve başka bir yerde yayın platformlarını gerçekleştirmek adına kararlar alması gerekiyor.

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