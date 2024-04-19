Twitch Türkçe Dil Desteğini Kesti: Bu Kararın Arkasında Yatan Sebep ne?
Türkiye'deki en popüler yayın platformlarından biri olan Twitch, Türkçe dil desteğini kaldırdığını açıkladı. Peki ama neden? İşte detaylar!
Türkiye'de yayıncısı ve kullanıcısı oldukça fazla olan Twitch, yeni aldığı bir kararla gündeme geldi. Kendisine dişli bir rakip olarak yükselişe geçen Kick ile birlikte rekabetini zirveye çıkarmaya çalışan platform, bir takım yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda erişim engeli getirilen her 2 platform da şu an yayıncıların yayın yapmasına ve kullanıcıların da sevdiği yayıncıları izlemesine sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
Ancak Twitch'in aldığı yeni karar Türkiye'deki kullanıcıları şaşırttı.
Twitch has updated its Supported Language.— Zach Bussey (@zachbussey) April 18, 2024
It has removed Korean, Polish, Russian, and Turkish from the Help Center and Twitch Support.
It has also removed Thai from the Twitch Mobile App and Help Center.https://t.co/VUe27QkxLh#TwitchNews #TOSgg pic.twitter.com/XBAmiH3D9T
Twitch Türkçe Dil Desteğini Kesiyor
Zack Bussey adlı bir X kullanıcı, dün paylaştığı bir tweet ile Twitch'in bazı dilleri artık desteklemeyeceğini duyurdu. Aslında uygulamaya giriş yapan herkes Türkçe olarak Twitch'i kullanmaya devam edebilecek.
Ancak Twitch Yardım Merkezi ve Destek sayfasından Türkçe başta olmak üzere Rusça, Korece, Lehçe ve Tayland dilini kaldırma kararı aldı. Tayland dili ek olarak mobil uygulamadan da kaldırıldı.
Türkiye’deki En Popüler Twitch Yayıncıları
Twitch yayıncıları, çok fazla sayıda kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bazı yayıncılar oyun yayınları yaparken bazıları ise yayın esnasında yalnızca sohbet etmeyi tercih ediyor.
Henüz bunun sebebinin ne olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Geldiği zaman sizleri de buradan bilgilendiriyor olacağız.
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