Twitch Türkçe Dil Desteğini Kesti: Bu Kararın Arkasında Yatan Sebep ne?

Türkiye'deki en popüler yayın platformlarından biri olan Twitch, Türkçe dil desteğini kaldırdığını açıkladı. Peki ama neden? İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Türkiye'de yayıncısı ve kullanıcısı oldukça fazla olan Twitch, yeni aldığı bir kararla gündeme geldi. Kendisine dişli bir rakip olarak yükselişe geçen Kick ile birlikte rekabetini zirveye çıkarmaya çalışan platform, bir takım yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda erişim engeli getirilen her 2 platform da şu an yayıncıların yayın yapmasına ve kullanıcıların da sevdiği yayıncıları izlemesine sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Ancak Twitch'in aldığı yeni karar Türkiye'deki kullanıcıları şaşırttı.

Twitch Türkçe Dil Desteğini Kesiyor

Zack Bussey adlı bir X kullanıcı, dün paylaştığı bir tweet ile Twitch'in bazı dilleri artık desteklemeyeceğini duyurdu. Aslında uygulamaya giriş yapan herkes Türkçe olarak Twitch'i kullanmaya devam edebilecek.

Ancak Twitch Yardım Merkezi ve Destek sayfasından Türkçe başta olmak üzere Rusça, Korece, Lehçe ve Tayland dilini kaldırma kararı aldı. Tayland dili ek olarak mobil uygulamadan da kaldırıldı.

Türkiye’deki En Popüler Twitch Yayıncıları
İNTERNET

Türkiye’deki En Popüler Twitch Yayıncıları

Twitch yayıncıları, çok fazla sayıda kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bazı yayıncılar oyun yayınları yaparken bazıları ise yayın esnasında yalnızca sohbet etmeyi tercih ediyor.

Henüz bunun sebebinin ne olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi. Geldiği zaman sizleri de buradan bilgilendiriyor olacağız.

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