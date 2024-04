Twitch Türkçe Dil Desteğini Kesti: Bu Kararın Arkasında Yatan Sebep ne?

Türkiye'de yayıncısı ve kullanıcısı oldukça fazla olan Twitch, yeni aldığı bir kararla gündeme geldi. Kendisine dişli bir rakip olarak yükselişe geçen Kick ile birlikte rekabetini zirveye çıkarmaya çalışan platform, bir takım yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda erişim engeli getirilen her 2 platform da şu an yayıncıların yayın yapmasına ve kullanıcıların da sevdiği yayıncıları izlemesine sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Ancak Twitch'in aldığı yeni karar Türkiye'deki kullanıcıları şaşırttı.

Twitch has updated its Supported Language.



It has removed Korean, Polish, Russian, and Turkish from the Help Center and Twitch Support.



It has also removed Thai from the Twitch Mobile App and Help Center.https://t.co/VUe27QkxLh#TwitchNews #TOSgg pic.twitter.com/XBAmiH3D9T