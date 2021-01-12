Bir Twitch Yayıncısı, Yeni Bir İzlenme Rekoru Kırdı!

İspanyol yayıncı ve EU Heretics takımının kurucusu David "TheGrefg" Martínez isimli Twitch yayıncısı, eş zamanlı izlenme sayısında yeni bir rekorun altına imza atan isim oldu. Yayına katılan izleyici sayısı, TheGrefg olarak bilinen yayıncının başlattığı canlı yayının Twitch tarihinin en çok izlenen yayınlarından bir tanesi olmasını sağladı.

Twitch Yayıncısının Başlattığı Yayın Ne Kadar İzlendi?

İspanya’da yaşayan ve EU Heretics takımının kurucusu olan TheGrefg isimli yayıncı, Twitch üzerinden başlattığı bir canlı yayın sırasında izlenme sayısında meydana gelen olağanüstü artışı gördükten sonra gözlerine inanamadı.

Yayıncı tarafından başlatın yayın, 2 milyondan fazla canlı yayın takipçisinin katılımı ile Twitch tarihinin en çok izlenen yayınlarından biri olarak tarihe geçti. Martinez, Twitch’te yeni bir rekor kıracağını anlamasıyla beraber rekora doğru adım adım ilerlerken bir yandan da Twitch’te en çok izlenen canlı yayın rekoruna ulaşan isimleri aratmaya başladı.

Martinez, 2018 yılının mart ayında 635.000 izleyici sayısı ile eş zamanlı izlenme rekorunu kıran Blevins’ten bu rekoru geri alıyor ancak Martinez’in söz konusu rekoru Blevins’in ilk kez almadığını da unutmamak gerekiyor. Martinez, Blevins’in rekorunu ilk kez aralık ayında başlattığı canlı Fortnite yayınında 660.000 eş zamanlı izleyici sayısına ulaşarak kırmıştı.

TheGrefg olarak bilinen yayıncı ayrıca Twitch tarihinde de önemli bir rekorun altına imza attı. Martinez, Twitch Tracker’a göre e-spor ligi olan ELEAGUE TV’nin sahip olduğu 1,1 milyon eş zamanlı izleyici rekorunun da üzerine çıkarak canlı yayın platformuna yeni bir soluk getirdi.

2020 Yılında Twitch’te Ne Kadar Süre Yayın İzlendi?

StreamElements ve Arsenal.gg tarafından yayımlanan son rapor, canlı yayın sitesinin 2020 yılındaki izlenme süresinin 2019’daki izlenme süresinden yüzde 83 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Yeni tip koronavirüsle birlikte çok daha fazla ziyaret edilmeye başlanan video paylaşım platformunun 2020 yılındaki toplam izlenme süresi birçok internet kullanıcısının dudağını uçuklatırken aynı zamanda insanların çevrim içi içerik tüketme alışkanlığının gittiği yönü de gözler önüne sermiş oldu. Twitch’in 2020 yılındaki toplam izlenme süresini aşağıda yer alan haber bağlantısından öğrenebilirsiniz.