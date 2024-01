Twitch Yeni Gelir Modeline Geçiş Yapıyor: Yayıncılar Daha Fazla Kazanacak!

En popüler yayın sitelerinden biri olan Twitch, Kick gibi rekabeti körükleyen rakiplerinin atılımlarının ardından değişimin bir parçası olarak gelirlerinin daha büyük bir kısmını içerik üreticileriyle paylaşmayı planladığını duyurdu.

Normal şartlarda yayıncılarla yapılan özel anlaşmalar dışında izleyicilerin aboneliklerinden gelen ücretlerin büyük bir kısmını Twitch alıyordu.

Yeni yapılan düzenleme sonrası geçilecek sistemde 100'den fazla ücretli abonesi olan herkes artık abonelik gelirinin %60'ını alabilecek.

100 Aboneyi Geçen Yayıncı, Gelirin %60'ını Alabilecek

Esasında Twitch ve sahibi olan Amazon pek de iyi günler geçirmiyor. Öyle ki Twitch pek çok büyük yayıncıyı en büyük rakibi Kick'e kaptırırken, Amazon da geçtiğimiz günlerde 500'den fazla Twitch çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Twitch CEO'su Dan Clancy o dönemde yaptığı açıklamada, sitenin 2023 yılında yayıncılara 1 milyar dolar ödediklerini ancak sitenin para kazanmakta zorlandığını söyledi.

Mayıs ayında yürürlüğe girecek Twitch Plus adındaki yeni bir sistem ise yayıncılarla kabul edilecek yeni anlaşma kapsamında her ay 350'den fazla ücretli aboneye sahip olan yayıncılara %70/%30 gelir paylaşım modelini sunacak. Yeni sistemin bu kısmı daha önce Haziran 2023'te, o zamanki adıyla "Partner Plus" programının bir parçası olarak duyurulmuş ve o dönemde bir miktar eleştiriyle karşılanmıştı.

