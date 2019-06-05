Twitter 'Ağ Manipülasyonu'nun Önüne Geçebilmek için Fabula AI'yı Satın Aldı

Popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter, yakın zamanda Fabula AI isimli girişimi satın aldı. Makine öğrenmesi üzerine çalışan Fabula AI, Twitter'ı manipüle etmeye yönelik kötü niyetli girişimleri tespit edip önlemek için Twitter’ın bünyesine katıldı.

Twitter’ın CTO’su olan Parag Agrawal’ın yaptığı açıklamalara göre, insanlar Twitter’da bundan sonra kendilerini daha güvende hissedebilecek ve daha ilgili içerikler görebilecekler. Çünkü Fabula AI sayesinde Twitter, ilişkileri ve etkileşimleri ifade eden çok daha büyük ve karmaşık veri kümelerini analiz edip diğer makine öğrenmesi tekniklerinin yapamadığı şekilde sinyalleri çıkarabilecek.

Fabula AI, Geometrik Derin Öğrenme teknolojisini kullanarak sahte habeleri tespit edebiliyor. Üstelik sahte haberleri tespit etmedeki oranı yaklaşık %93. Twitter'ın yaptığı açıklamalarda Fabula AI'da makine öğrenmesi alanında yetkin araştırmacılar, derin öğrenme sayesinde ağ manipülasyonunu tespit edebiliyorlar.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformları binlerce sahte hesabı kapatmıştı. Bunlardan biri de Twitter’dı ve İran ile bağlantılı olan 2800 sahte hesap kapatılmıştı. Bu olaylardan sonra Twitter Fabula AI’yı bünyesine katarak daha sıkı önlemler alacağa benziyor.

Peki sizce bu satın alım sonrasında Twitter, sahte hesaplar ve olası manipülasyonlarla başa çıkmayı başarabilecek mi? Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın!