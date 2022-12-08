iPhone'larda Twitter Blue Fiyatına Zam Geliyor

Twitter, Apple'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı %30'luk kesintinin zararını karşılamak için iPhone telefon sahiplerinden bir Twitter Blue aboneliği için ayda 11 dolar almayı planlıyor. Web'de ise Twitter Blue abonelik fiyatı hâlâ ayda 7 dolar olarak fiyatlandırılacak

Twitter Blue geçici süreyle duraklatılmasından önce, Twitter bir abonelik için 7,99 dolar aylık ödeme alıyordu ancak görünüşe göre fiyatlandırma değişiyor. The Information'a göre bazı çalışanlara yeni fiyatlandırma hakkında bilgi verildi ancak Twitter CEO'su Elon Musk'ın ani kararlar vermesiyle tanınması nedeniyle planların değişip değişmeyeceği henüz net değil.

iPhone'larda Twitter Blue Artık Aylık 11 Dolar

‌iPhone‌ kullanıcılarına daha yüksek fiyat politikası, Twitter'ın Apple'a uygulama içi satın alma gelirlerinde %30'luk bir kesinti sağlamasıyla paralel şekilde geliyor. Bu sayede Twitter'ın kâr oranı önemli ölçüde azalmamış olacak.

Fiyat farkı muhtemelen çoğu müşteriyi web üzerinden abone olmaya teşvik edecek ve Twitter'ın uygulama içi satın alma ücretlerindeki kesintiden kaçınmış olacak.

Spotify gibi diğer şirketler geçmişte "iPhone"da web'den daha yüksek fiyatlar uygulamıştı ancak bu durum, fiyatların cihazdan cihaza göre neden farklı olduğunu anlamayan tüketiciler için genellikle kafa karışıklığına yol açıyor. Apple'ın ise uygulamalarda abonelikler için web'den daha fazla ücret alan şirketlerle ilgili bir sorunu yok.