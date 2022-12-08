iPhone'larda Twitter Blue Fiyatına Zam Geliyor
Apple'ın uygulama içi satın alımlara koyduğu %30'luk kesinti, Twitter Blue'nun zamlanmasına yol açtı. İşte detaylar!
Twitter, Apple'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı %30'luk kesintinin zararını karşılamak için iPhone telefon sahiplerinden bir Twitter Blue aboneliği için ayda 11 dolar almayı planlıyor. Web'de ise Twitter Blue abonelik fiyatı hâlâ ayda 7 dolar olarak fiyatlandırılacak
Twitter Blue geçici süreyle duraklatılmasından önce, Twitter bir abonelik için 7,99 dolar aylık ödeme alıyordu ancak görünüşe göre fiyatlandırma değişiyor. The Information'a göre bazı çalışanlara yeni fiyatlandırma hakkında bilgi verildi ancak Twitter CEO'su Elon Musk'ın ani kararlar vermesiyle tanınması nedeniyle planların değişip değişmeyeceği henüz net değil.
iPhone'larda Twitter Blue Artık Aylık 11 Dolar
iPhone kullanıcılarına daha yüksek fiyat politikası, Twitter'ın Apple'a uygulama içi satın alma gelirlerinde %30'luk bir kesinti sağlamasıyla paralel şekilde geliyor. Bu sayede Twitter'ın kâr oranı önemli ölçüde azalmamış olacak.
Fiyat farkı muhtemelen çoğu müşteriyi web üzerinden abone olmaya teşvik edecek ve Twitter'ın uygulama içi satın alma ücretlerindeki kesintiden kaçınmış olacak.
Spotify gibi diğer şirketler geçmişte "iPhone"da web'den daha yüksek fiyatlar uygulamıştı ancak bu durum, fiyatların cihazdan cihaza göre neden farklı olduğunu anlamayan tüketiciler için genellikle kafa karışıklığına yol açıyor. Apple'ın ise uygulamalarda abonelikler için web'den daha fazla ücret alan şirketlerle ilgili bir sorunu yok.
Twitter Blue Nedir? Avantajları Nelerdir?
Kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikler ile gündeme gelen Twitter Blue nedir, ne işe yarar ve avantajları neler? Twitter tarafından duyurulan ve yakın bir zamanda kullanıma sunulacak olan ücretli abonelik servisi hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Mavi Tik Politikaları Değişti: Son 90 Günde Açılan Hesaplar Mavi Tik Alamayacak!
Twitter Blue'nun hakkında sayfasında yapılan bir güncellemeye göre Twitter, Twitter Blue hizmeti tekrar kullanıma sunulduğunda (muhtemelen 29 Kasım'da) abonelik hizmetine yalnızca son 90 günden önce açılmış hesapların kaydolmasına izin verecek.
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